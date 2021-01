El sector del ocio y la hostelería de la provincia no pudo reprimir su «indignación» ante las nuevas restricciones impuestas por la Generalitat para intentar reducir la propagación del covid. La reflexión era unánime entre los representantes de las empresas de restauración, hostelería y ocio: «Nos abocan al cierre». Unas medidas que pasan por el cierre de la hostelería desde las cinco de la tarde, la prohibición total de fumar -hasta ahora se permitía si se guardaba una distancia mínima- y la reducción a cuatro del límite de personas por mesa. En este sentido, César Anca, presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante, entidad que agrupa a numerosos restauradores de la provincia, aseguró: «Esto es otra vez ahogarnos un poco más. Y criminalizarnos. No tiene ninguna lógica que los recortes vengan del ocio y la restauración mientras que los grandes centros comerciales estén a reventar de gente y no haya ni un solo control de aforo. Ellos sí que van a poder abrir hasta las ocho de la tarde. Nadie va a estar controlando esos aforos que dicen. Es una auténtica vergüenza». Anca asegura que con las nuevas limitaciones, que se suman a otras anteriores, «no se puede sobrevivir, además sin ningún tipo de ayuda». Porque, recuerda, «seguimos esperando a que Ximo Puig lance ese paquete de ayudas para la hostelería. De momento son todo bonitas palabras». También la presidenta de la Asociación Provincial de Hosteleros, Mar Valera, tiraba de ironía y resignación: «Menos mal que nos dejan trabajar el día de Reyes. La próxima será cerrarnos del todo. Es un caos y estamos pagando el pato siempre los mismos».

En Benidorm, el presidente de Cobreca y vicepresidente de Abreca, Pablo González, indicó que Puig «nos ha puesto la soga al cuello a la hostelería. Así apuntó que «solo nos deja facturar hasta las 17.00 horas cuando los gastos de luz, agua, entre otros siguen sumando el resto del día». González fue contundente: «Nos están matando». Y más en Benidorm donde «ya estamos mal de por sí, sin turismo y con facturaciones que han caído un 80% en noviembre y diciembre».

Además, la Asamblea de la Acampada de Ocio de la Comunitat Valenciana, emitió un comunicado conjunto en el que exigieron la «activación inmediata» de un plan de ayudas económicas directas a las pymes más perjudicadas por las medidas restrictivas, «sin excusas y sin más demora». Además ha convocado una reunión con urgencia en la que anticipa «un plan de protestas» con el objetivo principal de «forzar el necesario y obligado rescate económico». Los hosteleros acusan a la administración autonómica de haber mantenido «diez meses de permanente improvisación sin pretender entrar en ningún debate ideológico ni partidista». En este sentido las pymes del ocio y la hostelería agregan: «nos vemos en la obligación de denunciar la incompetencia e incapacidad de liderar y controlar la gestión de la crisis del coronavirus». A juicio del sector «ante la esperanza por la llegada de las vacunas, que debería de significar una ilusión, nos encontramos con que el sistema sanitario ni siquiera es capaz de poner las vacunas a la gente»; mientras se suceden medidas restrictivas «contradictorias que pretenden poner el foco del contagio en la actividad en ambos sectores». Para los hosteleros «ya está bien de seguir acumulando restricciones sin plantear simultáneamente un plan de ayudas económicas directas que evite la práctica desaparición de la actividad del ocio, la hostelería y el turismo en la Comunidad, a la que nos está abocando la pésima gestión política desde que empezó pandemia». Recalcan que, teniendo en cuenta que ya se ha iniciado la inyección de los 140.000 millones de euros de la Unión Europea al Estado español a su juicio, «no hay excusas que valgan para poner en marcha un plan a la valenciana, con sello y firma del Consell.

Pequeño comercio al 30%

Por su parte, la Confederación de Empresarios del Comercio, Servicios y Autónomos de la Comunitat, indicó que «estamos de acuerdo en que hay que atajar la proliferación de contagios, si bien el pequeño comercio es un sector que cumple estrictamente con todas las medidas de seguridad y que en toda esta crisis está demostrando ser un formato absolutamente seguro, garantizando el pleno cumplimiento de todos los protocolos trasladado», dijo Rafael Torres. Desde la patronal se apunta a que el Gobierno debe ser consecuente y «debe tener en cuenta cuáles son las características, tamaño y condiciones de los espacios, siendo en el caso del comercio de proximidad una garantía de espacio seguro, en el que por tanto no debería de haber una mayor restricción de aforo», que se ha quedado en el 30%.