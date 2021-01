La Policía Local de Alicante ha impuesto la noche del 5 de enero, previa del día de Reyes, 21 denuncias por desobediencia del estado de alarma para hacer frente al Covid en el amplio operativo organizado, incumpliendo las medida de usar mascarillas y el toque de queda, y se ha denunciado a un establecimientos por usas cachimbas la pasada madrugada en Alicante, denunciado el responsable del establecimiento.

En materia de ruidos por fiestas en viviendas, la Policía Local ha tenido que acudir para atender y disolver cinco fiestas en viviendas con quejas, que se han saldado con denuncias a los dueños de las viviendas en las que se celebraban las reuniones causando molestias a los vecinos. Las fiestas han sido interceptadas en la Plaza Florida Portazgo, y las calles Recadero de los Ríos, Pedro Ferrándiz y Francisco Escolano, según ha informado el Ayuntamiento.

Los agentes establecieron controles preventivos de tráfico patrullando con el Servicio Nocturno y la Fox por toda la ciudad, y durante el operativo se intervino con personas que no justificaron su desplazamientos, y se impusieron ocho actas por no llevar la obligada mascarillas, y once por incumplimiento del toque de queda. La Policía organizó durante toda la jornada de Reyes Magos un dispositivo para garantizar la seguridad, y que se cumplieran las medidas sanitarias, vigilando las carpas donde estaban los Reyes, y con agentes en el centro y las playas, así como estableciendo controles para prevenir fiestas, botellones y evitar aglomeraciones que pudieran ocasionar posibles contagios de coronavirus.​

El concejal de Seguridad, José Ramón González, apela a “la responsabilidad en estos momentos tan críticos de la pandemia, la sensatez y conciencia de los ciudadanos, seguimos peleando contra el coronavirus con cientos de nuevos contagios, y no se pueden celebrar fiestas, no debemos relajarnos ni descuidarnos con las medidas preventivas obligatorias, el virus sigue estando más presente que nunca en nuestras vidas y los hospitales en una situación muy difícil”.

En el control organizado esta Noche de Reyes en la avenida de Dénia, también se intervinieron a cinco conductores que fueron denunciados por estar conduciendo bajo las influencias del alcohol, con diligencias judiciales y administrativas. Así como a dos conductores interceptados que han dado positivo en las pruebas de alcoholemia en avenida de México y en Princesa Mercedes.

En materia de auxilio la Policía Local atendió dos personas, una persona que había sufrido una caída en la calle Álvarez Antón en la vía pública y es atendida por los servicios sanitarios, así como con una anciana en su domicilio situado en Fiscal Miguel Gutiérrez.

Por último en el operativo de anoche los agentes con respecto a las intervenciones de seguridad ciudadana, lograron recuperar un vehículo robado, la Policía logró localizó el coche en la calle Hondón de las Nieves.