El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha reclamado conocer la situación en la que se encuentra la puesta en marcha del prometido Bono Comercio, así como conocer las razones por las que no se han adjudicado la totalidad de las ayudas a comercio y hostelería anunciadas desde el bipartito de Alicante. “Instamos al bipartito de Barcala a que nos explique, a Compromís y sobre todo los comerciantes, cómo, cuándo y con qué presupuesto se va a activar el Bono Comercio, porque de momento nadie sabe nada”, ha destacado el portavoz de la coalición, Natxo Bellido.

Desde la formación progresista también han reclamado que el dinero no ejecutado de las anteriores convocatorias de ayudas a comerciantes y la hostelería se utilice para una nueva convocatoria que llegue a más empresas de estos sectores tan afectados por la crisis. “Está muy bien que Barcala se ofrezca a mediar entre la Generalitat y el comercio, pero también estaría bien que mirara antes porque las convocatorias del ayuntamiento no están llegando como deberían llegar”, ha remarcado Bellido.

En ese sentido desde la coalición han subrayado que de las primeras ayudas a la hostelería, de cinco millones presupuestados se ejecutaron 4,3 millones, una cifra que fue descendiendo en sucesivas convocatorias, como las ayudas de noviembre para comerciantes y hosteleros de un millón de euros de la que solo se adjudicaron 498.000 euros, o la ayuda de veladores de 490.000 de la que solo se adjudicaron 207.000. Unas cifras que desde la coalición consideran que reflejan que "algo no está funcionando como debería y que las ayudas no están llegando a un sector muy afectado".

Desde Compromís han insistido también en que es "imprescindible" que el bipartito se reúna con las asociaciones de comerciantes y hosteleros para conocer las necesidades de primera mano y afrontar desde el diálogo la elaboración de las bases de nuevas ayudas, para evitar que una vez más la mitad del dinero se quede sin adjudicar. "Hay que coger el dinero de las ayudas en la hostelería que no se ha gastado y sacar una nueva convocatoria para pasar estos meses que van a ser muy duros para este sector. Porque no sabemos que pasa que la gente no se puede presentar a las convocatorias de bipartito de este ayuntamiento”, ha concluido Bellido.