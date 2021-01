La Autoridad Portuaria pretende bloquear el Catálogo de Protecciones del Ayuntamiento de Alicante en los juzgados tras su aprobación inicial en el pleno de Alicante, alegando que invade competencias del dominio portuario. La institución buscaba que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) suspendiera cautelarmente el acuerdo del Pleno de Alicante, que se aprobó a principios de septiembre con los votos a favor del bipartito (PP y Cs), el PSOE y Compromís, la abstención de Unidas Podemos y la oposición de Vox. Sin embargo, el TSJ ha rechazado la petición portuaria, al argumentar que el documento, impulsado desde Urbanismo que dirige Adrián Santos Pérez, todavía no es firme, ya que está a la espera del visto bueno definitivo de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.

En la reciente resolución judicial se explica que la Autoridad Portuaria interpuso a mediados de noviembre un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de Alicante aprobada el 9 de septiembre. En defensa del Puerto, el abogado del Estado pidió la suspensión cautelar del acuerdo al advertir una supuesta «concurrencia de apariencia en buen derecho por haberse decidido en materia de competencia de la Administración del Estado, en tanto que incide sobre dominio público portuario». Según el Puerto, «de producirse la pretendida inclusión en el mencionado Catálogo de Protecciones se estarían estableciendo determinaciones que supondrían una clara interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación portuaria y de señalización marítima». El conflicto entre ambas administraciones se deriva principalmente de la protección del barrio portuario de Heliodoro Madrona, además de los faros del Cabo de la Huerta y de Tabarca.

Sin embargo, la petición de la Autoridad Portuaria ha caído en saco roto, ya que el TSJ asegura que la «razón legal cae del lado del Ayuntamiento». Para el alto tribunal, la «apariencia a buen derecho no se advierte concurrente en los términos exigidos por la jurisprudencia para decidir la suspensión cautelar, en tanto que las competencias urbanísticas y las relativas al dominio público portuario tienen interconexiones». El TSJ asegura que «sólo entrando en el fondo del asunto podrá la Sala resolver en consecuencia».

Por otro lado, el tribunal también da la razón al Ayuntamiento en el asunto de la demora procesal, al ser un texto que debe pasar por la Generalitat. «Ninguna consecuencia a efectos de una eventual situación de ineficacia sobrevenida puede predicarse toda vez que, no sólo no se ha producido todavía el acuerdo de aprobación definitiva del Catálogo, sino que se trata de procedimiento en tramitación, y por tanto, pendiente de evaluación ambiental de la conselleria competente», apunta el auto judicial, donde se añade que el documento urbanístico «es un procedimiento bifásico que necesita de la concurrencia de la voluntad administrativa municipal y autonómica, cada una con competencias definidas, y que finalizará en su caso con la aprobación definitiva del instrumento, contra el que podrá accionar la Autoridad Portuaria en su momento». Ahí es donde el TSJ abre la puerta a que la institución portuaria recurra en defensa de sus competencias, pero más adelante: «Y podrá hacerlo en relación a los bienes sobre los que ostente algún derecho o interés legítimo, pero una vez que el Catálogo se apruebe definitivamente».

Fuentes del Puerto de Alicante explican que han recurrido a los tribunales «porque el Ayuntamiento no puede proteger bienes del dominio público portuario». «Existe jurisprudencia del Supremo que avala nuestra postura. Respetamos la resolución, que no prejuzga el fondo del asunto, y que no aplica medidas cautelares al entender que es un proceso demasiado complejo como para detenerlo por completo en esta parte del proceso», apunta la institución.

La nueva ficha del Ideal, a la espera de la Conselleria

El aumento de la protección del antiguo Cine Ideal, siguiendo la orden marcada en un informe técnico de la Conselleria de Cultura, se incluirá en el Catálogo cuando el texto regrese de València con el visto bueno de la Conselleria de Política Territorial. Ahí será cuando el Ayuntamiento prevé incluir cambios en la ficha relativa al Ideal para aumentar la protección de la actual parcial a una integral.