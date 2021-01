El hospital de campaña que levantó la Generalitat en tiempo récord junto al Hospital General de Alicante durante la primera ola de la pandemia no ha llegado a emplearse diez meses después de ultimarse para su objetivo inicial. Según anunció la administración autonómica éste fue construido para asumir el pico de presión asistencial de pacientes covid con síntomas moderados en caso de falta de capacidad de los centros hospitalarios de la provincia. Pero no se ha utilizado todavía pese a que hay signos de saturación en varios hospitales como es el caso del General de Elche, que ha habilitando espacios suplementarios para ingresos en un gimnasio de rehabilitación, en plena escalada de la tercera ola. Tanto el presidente de la Generalitat, Ximo Puig como la consellera de Sanidad, Ana Barceló, han descartado a la hora de anunciar las nuevas medidas para frenar la propagación del virus, que algunos hospitales estén desbordados, como señalan fuentes sindicales y de los propios sanitarios. «La presión es alta paro asumible», subrayó la consellera Ana Barceló para agregar: «Contamos con la sanidad privada como en la primera ola , ya hemos mantenido conversaciones y ponen a su disposición las camas de UCI y agudos y, por supuesto, los hospitales de campaña, sin son necesarios, que para eso están. ¿Cuándo? Cuando veamos que el propio sistema no puede asumir la totalidad de ingresos».

Según fuentes de la Generalitat tampoco ahora, además de los usos secundarios que ha acogido en los últimos meses, se va a sumar en los próximos días el ser punto de vacunación de pacientes contra el covid. El sindicato CSIF indicó por su parte, que el hospital de campaña tiene en estos momentos dos únicos usos: la toma de muestras de pruebas PCR para pacientes del Hospital General, y el «aislamiento de personas migrantes llegadas en patera a las costas de la provincia -ahora no hay ninguna». El CSIF advierte que estas instalaciones provisionales «no están preparadas realmente para aislar a nadie».

Contrato de emergencia

La Generalitat ordenó la construcción de tres hospitales de campaña -València, Alicante y Castellón- durante la fase más aguda de la primera ola de la pandemia para asumir un pico de casos que finalmente no se produjo. Adjudicó los trabajos a golpe de contrato de emergencia amparada en el estado de alarma, por cuatro millones y medio. Una fórmula que permitió obviar el procedimiento administrativo de concurso público previsto para un gasto de esa envergadura, con el objetivo de agilizar la puesta en marcha de la infraestructura. La factura se elevó al doble, hasta los ocho millones para los tres hospitales, porque las consellerias de Justicia, de la que depende la dirección general de Emergencias, y Sanidad también solicitaron que se equiparan las instalaciones y mejoras como una conexión entre los edificios de los hospitales y las instalaciones provisionales de un pasillo cubierto. Trabajos que encargó directamente a dedo, con el visto bueno de los técnicos, a la misma empresa. El coste total del recinto alicantino es de 2,6 millones, y ésta ya ha reclamado tanto el pago del grueso del encargo como supuestos sobrecostes.

Este hospital está dotado con 242 camas, entre otras instalaciones. Según ha concretado la Conselleria de Sanidad a preguntas de INFORMACIÓN y durante este tiempo se ha destinado a realizar el estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad. También, y en función del protocolo de la Conselleria de Justicia, se emplean espacios para las personas migrantes que precisan aislamiento por haber sido contactos estrechos de personas con PCR positiva. La pruebas se realizan en el Puerto de Alicante y se derivan al hospital de campaña a los contactos estrechos. Además están en marcha dos consultas de neumología y medicina interna para realizar seguimiento de pacientes covid de la primera y la segunda ola. También se sigue realizando la toma de muestras de PCR a pacientes quirúrgicos o con tratamientos inmunosupresores, adscritos al departamento del Hospital General de Alicante, con dos zonas de espera y cuatro espacios de extracciones, que funcionan mañana y tarde en función de la demanda. Durante 2020 se realizaron 4.576 de estas pruebas con un total de 7 positivos.

En este espacio se lleva a cabo la toma de muestras de la covid-19 como apoyo a los equipos de atención primaria del departamento, además de la toma de muestras solicitadas por Cuerpos de Seguridad del Estado. En sus instalaciones se ha vacunado de la gripe estacional al personal sanitario hasta finales de noviembre como apoyo al Servicio de Medicina Preventiva, y se realizan las extracciones de sangre del Servicio de Análisis Clínicos.