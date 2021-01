La gestión de los servicios sociales ha vuelto a enfrentar al bipartito de Alicante y a Compromís. El choque arrancó esta mañana. La coalición naranja señalaba al gobierno municipal por su inacción al frente de Acción Social, al exigir que se ponga “manos a la obra” y se reúna con la Generalitat para aprovechar el plan de infraestructuras de Servicios Sociales, impulsado desde la Conselleria de Políticas Inclusivas. Es decir, Compromís reclamaba al gobierno de Barcala que hiciera lo que otros ayuntamientos ya han realizado: acordar la construcción de nuevas infraestructuras sociales, a cargo de fondos autonómicos. “No podemos quedarnos al margen de la oportunidad que representa el plan de infraestructuras de servicios sociales que ha puesto en marcha la conselleria que dirige Mónica Oltra. Mientras muchos ayuntamientos lo están usando, Alicante vuelve a quedarse atrás como ya pasó con el Plan Edificant”, ha explicado el portavoz de la coalición, Natxo Bellido.

Desde la formación progresista insistían en que en Alicante hay "muchas necesidades" en infraestructuras de servicios sociales, en alusión a "instalaciones pendientes como el centro de mayores de Benalúa o un centro de menores en Colonia Requena entre otras imprescindibles para mejorar la cobertura en vulnerabilidad en la ciudad".

Desde la formación progresista han subrayado en que mientras el PP no “hace los deberes” con este plan, sigue "tirando el dinero en el local alquilado en Plaza de América pendiente de abrir como centro de mayores desde hace más de un año". También han denunciado que la Conselleria de Polítiques Inclusives "sigue esperando el espacio que el Ayuntamiento se comprometió a ceder tras una reunión en julio entre Oltra y la concejala de Acción Social de Alicante, Julia Llopis, para situar un centro de dia de menores en Colonia Requena".

Según la coalición, el Ayuntamiento de Alicante "se queda atrás en la respuesta a la emergencia social y las carencias estructurales y de infraestructuras sociales en los barrios de la ciudad". "Todo esto en una ciudad donde recordemos que las listas de espera de la emergencia en los centros sociales son de 10 meses y donde todos los años a 1 de enero el Ayuntamiento tira a la calle al refuerzo de personal de 80 trabajadores y trabajadoras de servicios sociales que se contratan a cargo de la subvención de la Conselleria de Políticas Inclusivas", han añadido. “No vamos a permitir que con este plan ocurra lo mismo que con el Edificant, ni que el sectarismo y bloqueo del Bipartito a las políticas del Botànic lastre el desarrollo de nuestra ciudad”, ha concluido Bellido.

Primera respuesta

La respuesta del Ayuntamiento no se ha hecho esperar, aunque no ha sido para dar su versión sobre las críticas de Compromís. No. A través de un comunicado, la Concejalía de Acción Social ha solicitado a la consellera Mónica Oltra la cesión del CATE para atender en sus instalaciones a personas sin techo. La concejal de Acción Social, Julia Llopis, ha remitido un escrito a la directora general de Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos, con copia a la vicepresidenta Mónica Oltra, por el que le solicita la cesión temporal del CATE, el albergue juvenil la Florida de Alicante del IVAJ, situado en la avenida de Orihuela, "para atender en sus instalaciones a las personas sin techo que necesitan de un lugar donde pernoctar o recibir alimentación y atención médica". La edil Llopis considera “un despropósito que esa instalación, totalmente dotada y equipada y que pertenece a la Generalitat, se encuentre infrautilizada cuando estamos atravesando por una situación de emergencia por la pandemia y la ola de frío en la que son necesarios todos los recursos disponibles”.

El Ayuntamiento tiene en estos momentos habilitados el CAI y el pabellón de Ciudad Jardín, que ha tenido que acondicionar, para atender a las personas vulnerables que se encuentran sin vivienda, y a las que además se les proporciona alimentación, ropa y atención sanitaria, según el comunicado del Ayuntamiento. En el escrito de cesión temporal del CATE, que el bipartito recuerda que ya se habilitó para acoger a personas sin techo durante algunos meses del año pasado, se especifica que el Ayuntamiento de Alicante colaboraría con la Generalitat atendiendo la logística de la alimentación a través del convenio que tiene suscrito con Cruz Roja.

Comunicados cruzados

Ante esta "respuesta" de Acción Social tampoco ha permanecido en silencio Compromís. Desde la coalición naranja lamentan "el colapso de la concejalía de Llopis para hacer frente a la emergencia social, y el fracaso de la respuesta habitacional a la situación de las personas sin hogar que se complica estos días ante el toque de queda y los efectos del temporal de frío".

El bipartito de Barcala, a juicio de Compromís, "debería haber previsto soluciones y alternativas para esta situación, además aprovechar la multiplicación por 5 de recursos y personal subvencionado por la Conselleria de Polítiques Inclusives". Pero en su lugar, como ha denunciado Bellido "era más prioritario sacar adelante la Ordenanza de la vergüenza, que preparar el escenario de ola de frío y aumento de las personas que viven en las calles de la ciudad. "Más allá de los recursos que se puedan habilitar desde la Generalitat, como ya tuvo que hacer en primavera ante el colapso de la respuesta social del bipartito, recordamos el fracaso de la convocatoria de recursos de emergencia habitacional que ha quedado desierta, o del desaprovechamiento de espacios municipales sin uso como los antiguos Cines Abba 6 o el local que paga hace años el Ayuntamiento en Plaza América", han añadido. Así, desde Compromís han censurado "la falta de previsión y el colapso y fracaso de las políticas sociales del bipartito y la incapacidad de su responsable que calla ante las medidas antisociales impulsadas por su equipo de gobierno y tiene que recurrir constantemente a la Conselleria que dirige Mónica Oltra ante su incapacidad de gestionar la emergencia social en la ciudad".