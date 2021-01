La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Consell, Mónica Oltra, replicó ayer a la patronal de las residencias de mayores, Aerte, que las salidas médicas no demorables de los centros son posibles en cualquier nivel de alerta por coronavirus. La patronal había cuestionado que su conselleria hubiese prohibido salidas de residentes para recibir atención médica en los municipios que se encuentren en nivel 3 de alerta lo que, según Aerte, «afecta al 85% de la población de la Comunitat».

«Las salidas médicas no demorables son posibles en cualquier nivel de alerta. Esto es de cajón de melón», indicó gráficamente la consellera, recoge Europa Press, quien no obstante se preguntó si ir al oculista a una revisión de vista, cuando esa salida puede provocar un contagio, «¿es imprescindible?, pues no».

Recalcó que hay diferencia porque las salidas por razones médicas no demorables, «son de causa mayor en todos los niveles de alarma» y recordó que, a veces, incluso es necesario salir para hospitalizar. «Lo que no se puede en nivel 3 y 4 son salidas por razones médicas demorables», para referirse a «cuestiones menores donde la ponderación del riesgo desaconseja salir» del centro. En todo caso, se comprometió a revisar la resolución por si algún «demorable o no demorable» se tenga que corregir.