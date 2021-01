Las residencias siguen acumulando brotes por covid-19. Los últimos positivos que han trascendido afectan a centros de mayores de Mutxamel, Elche y Dénia, y suman tres fallecidos y 81 contagiados. Una residencia de Mutxamel ha registrado un brote con 48 positivos por covid, falleciendo tres de los ancianos afectados. Fuentes cercanas a la Conselleria de Sanidad señalaron que dos de ellos presentaban una situación de salud muy delicada y que en un principio no se puede achacar directamente al virus, aunque dieron positivo. Igualmente, desde el centro destacaron que estas personas hubieran muerto de cualquier forma, ya que su estado era muy grave.

A pesar de ello, la familia de unos de los fallecidos aseguró a este medio que este residente tenía un estado de salud perfecto, sin ninguna patología previa, y que les han trasladado desde Sanidad que ha sido como consecuencia del contagio.

Este brote se detectó a finales de diciembre y en un principio está ya bajo control. El viernes solo había un anciano hospitalizado, y era por haber sufrido un infarto. Desde la dirección del centro destacaron que todos los días acude Salud Pública a las instalaciones, y que todo apunta a que el virus se introdujo a través de una empleada que presentaba en su casa una febrícula, por lo que se le practicó la PCR y dio positivo.

El balance ha sido que se han contagiado 37 de los 38 ancianos internos en la residencia Julia, situada en Los Girasoles, muy cerca ya de San Vicente, de donde son también muchos de ellos. Del mismo modo, 11 de los empleados también se han visto contagiados.

Este brote ha disparado la incidencia del covid-19 en Mutxamel, que según los datos de la Conselleria de Sanidad a 7 de enero presenta 96 positivos en los últimos 14 días, con una incidencia muy elevada, de 378,67 contagiados por cada 100.000 habitantes en dos semanas. Actualmente se trata con diferencia de la cifra más alta de la comarca de l’Alacantí, seguida de Sant Joan con 61 positivos y una incidencia de 255,07. Lo positivo es que al estar concentrados muchos de los contagios en esta residencia mutxamelera, se trata de un brote muy localizado y cuyo control es más fácil.

Baix Vinalopó

Por otra parte quince usuarios de la residencia de Altabix, en Elche, dieron positivo entre la noche del sábado y el domingo al test de antígenos, según información recabada de fuentes sanitarias. En la mañana de ayer, las familias de los ingresados no conocían de forma oficial este dato, según confirmaron desde la Asociación por los Derechos y el Bienestar de los Ancianos, que tenía previsto presentar ayer una denuncia en el juzgado de guardia, el Instrucción número 5, después de no tener respuesta de Salud Pública sobre lo que está pasando y ver que la falta de personal para atender a los enfermos no se está cubriendo. De hecho, esta no es la única residencia que no encuentra enfermeros en la provincia, pues en una de Santa Pola ha ocurrido lo mismo.

Hasta ahora, en la residencia ilicitana se han declarado 24 casos entre los ancianos ingresados, que son 107, y 14 entre el personal. Las pruebas las ha realizado la empresa concesionaria de motu propio después de que, según fuentes de la Asociación, Salud Pública se negara por ahora y prefiriera esperar unos días más para repetirlas. Al menos tres residencias ilicitanas no se podrán vacunar contra el covid porque tienen casos positivos.

Los ocho primeros positivos entre los usuarios se registraron en una toma realizada el día 29 de diciembre (festivo local) a través de PCR. Como se recordará, hasta el 5 de enero, una semana más tarde, no se realizó al personal que trabaja en la residencia, lo que arrojó hasta 15 positivos más, uno de ellos, a otro usuario. Estos tuvieron que darse de baja laboral y aquí empeoraron los problemas porque durante esos días supuestamente pudieron pasar el coronavirus a otros ingresados. En la lista había enfermeros, auxiliares, personal de limpieza o de cocinas, algunos de estos no han podido cubrirse por falta de personal sanitario sin trabajo. El pasado sábado, después de las presiones de los familiares, se realizó un test de antígenos. Según las fuentes consultadas, este solo es positivo cuando la carga viral es alta. Afortunadamente, no consta que nadie haya tenido que ser ingresado en un hospital por ahora.

Marina Alta

Así mismo, las pruebas PCR practicadas a todos los usuarios y trabajadores de la residencia Santa Llúcia de Dénia han permitido detectar un brote de coronavirus con 28 positivos, de los cuales 18 son residentes del centro y los 10 restantes miembros de la plantilla, según informaron fuentes del Ayuntamiento dianense. La sospecha del brote tuvo lugar el jueves, a raíz del positivo de una trabajadora. A otras 21 personas, el resultado de su PCR ha sido «indeterminado», por lo que estaba previsto que ayer domingo se repitieran las pruebas.