El médico José Manuel Peris, que también es delegado del Sindicato Médico, aborda el repunte de casos tras la Navidad y lamenta la situación estresante que viven los sanitarios.

¿Cómo está la situación en los hospitales tras la Navidad?

Es absolutamente preocupante, cuando no de alarma. Ya lo hemos denunciado desde el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana. Transmitimos la profunda preocupación tanto de los médicos de asistencia primaria como hospitalaria ante la escalada de contagios, ingresos hospitalarios y en unidades de cuidados intensivos en una semana, resultado del aumento de contacto sociales en las pasadas fiestas navideñas. Y queda ver la evolución de los últimos días que esperamos sea muy mala. La Conselleria dice que no hay saturación, pero sí la hay: salas de esperas habilitadas con camas, cada vez más plantas covid llenas, UCIs a rebosar de enfermos covid, actividades programadas de muchas especialidades suspendidas, absoluta sobresaturación en los centros de salud o demoras ingentes de semanas de duración para conseguir una cita. ¿Esto no es saturación? Se han vuelto a cometer los mismos errores a pesar de las continuadas advertencias que desde el Sindicato Médico, Sociedades científicas y Colegio de Médicos les hicimos a los responsables políticos. Y así estamos, digan lo que digan.

¿Cómo se presentan las próximas semanas?

Desgraciadamente, en la base porque la ola va a subir. Habiendo observado la conducta de la gente estas pasadas fiestas, esperamos que la situación vaya a empeorar. Estamos expectantes y muy enfadados los sanitarios.

¿Tendrían que haberse tomado más medidas de contención estas Navidades?

Este tema lo deberían debatir los «expertos», palabra que, visto lo visto, por desgracia y es una lástima, ha perdido su auténtico significado. Nuestra opinión como profesionales sanitarios es que sí. Se debería haber sido más restrictivos y, sobre todo, castigar muy duramente a los que no cumplen las normas. Ver esas fiestas que hemos visto es desolador para la comunidad sanitaria y me atrevería a decir que para la sociedad en general que cumple con lo que se le recomienda. Hay que restringir más y mejor. Hay que recordar que la gente se sigue muriendo, que no es ninguna broma, y muchos pacientes quedan con secuelas de salud muy serias que, por cierto, no se ven ni se habla de ellas.

Como médico de Atención Primaria, está en contacto directo con el paciente, en primera línea. ¿Hay escasez de personal?

Sí. Es un problema crónico que llevamos años denunciando, desgraciadamente sin respuesta por parte de la Conselleria de Sanidad que nos recibe pero luego «si te he visto, no me acuerdo». Se nos echa todo lo que nadie quiere ni puede hacer y sin aumento de recursos humanos ni técnicos. Agendas de 50 pacientes, o más, jornadas inacabables, rastreo de contagios y contactos (muchísimos y subiendo), solicitud de pruebas, atención urgente, a domicilio, presencial, telefónica, con demoras de más de dos semanas para citas, bajas de larguísima duración sin cubrir, burocracia para dar y tomar... Todo, con medios técnicos inexistentes que nos llevan a comprarnos auriculares y otros utensilios que la Conselleria nos prometió y no han llegado. La palabra que lo resume es desesperanza; o desilusión; o hastío.

¿Están viviendo con mucho estrés esta pandemia?

Sobreesfuerzo, agotamiento emocional y estrés, es lo que estamos sufriendo los sanitarios tras estos difíciles meses. Realizamos, en algunos servicios, hasta siete y ocho guardias al mes, con incertidumbre por lo que se nos viene encima, con desesperanza y enfado por la actuación de la población que vemos de forma continuada, por miedo personal a contagiarnos y contagiar a los nuestros, por desilusión ante la falta de medidas por parte de los responsables políticos o por cabreo ante imágenes de responsables que deberían dar ejemplo y se reúnen en comidas multitudinarias y pasean sin mascarillas. Todo esto conforma una situación personal que puede estallar en cualquier momento. Muchos compañeros no pueden más y están aumentando las bajas y solicitudes de prejubilación.

¿La llegada de la esperada vacuna está siendo como se esperaba?

Ha llegado con desorden y sin órdenes claras. Sabíamos que iba a ser así. Administrar millones de vacunas en un tiempo relativamente corto debido a la inmediatez que se requiere es un reto enorme, sobre todo para los equipos de Atención Primaria, que no están preparados para llevarlo a cabo. Nadie sabe qué, cómo, quién, con qué vamos a llevar a cabo esta campaña de vacunación. Se precisa una logística importante que aún no está diseñada. Y eso, a pesar, de que desde el foro de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana y el Sindicato Médico nos hemos puesto a disposición de la Conselleria y hemos dado ideas lógicas , sensatas y operativas para hacerlo: nadie nos ha contestado. Ya se ha comenzado a vacunar al personal sanitario pero sin un cronograma claro y conocido por todos.

¿Recomienda a quien se le ofrezca la vacunación que lo haga?

Sin duda alguna. El consejo médico es inequívoco: hay que vacunarse. Del mismo modo, también exigimos una farmacovigilancia post vacunación para hacer un seguimiento de su efectividad, como el que se lleva a cabo con otros tipos de fármacos y vacunas.

Los profesionales médicos, ¿se sienten respaldados en estos momentos tan duros por las autoridades sanitarias?

Siento decirlo, pero no. Nuestra percepción es doble. Por un lado, sensación de descoordinación por parte de las autoridades sanitarias: se ha ido improvisando a ver qué pasaba, a ver cómo se hacían las cosas, sin instrucciones claras y escritas sobre los procedimientos a seguir. Y por otro lado, de abandono: los sanitarios hemos vuelto a ser quien, con esfuerzo ímprobo, vocación indudable y responsabilidad máxima, hemos llevado y estamos llevando este tema hacia adelante. Los profesionales, no los políticos.