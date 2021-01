Los 6.000 alumnos de la Escuela de Idiomas de Alicante están sin calefacción en las aulas todo el invierno, y la situación se ha recrudecido tras la reanudación del curso después de las fiestas navideñas por el significativo descenso de las temperaturas.

Alumnos del centro que prefieren mantener el anonimato asegura que algunos profesores no han tenido más remedio que impartir la clase con una manta sobre sus hombros, porque ya no les basta la ropa de abrigo que traen de la calle y de la que no se desprenden en todo el tiempo.

La dirección del centro de idiomas descarta poner en funcionamiento la caldera porque no consideran que sea suficientemente seguro. Afirman que tiene fugas, a lo que se suma el elevado consumo que implica tener abiertas las ventanas para evitar contagios por el coronavirus, por lo que han entrado sus esfuerzos en disponer cuanto antes de un equipo nuevo de calefacción.

De hecho la Conselleria de Educación ha comprado una nueva caldera de gas, fabricada exprofeso para la escuela porque al solicitarla comprobaron que no había stock, pero su llegada se hace esperar y mientras tanto, toca abrigarse, como lamentan desde el centro. «Vamos a pasar dos meses muy malos» admitieron ayer a preguntas de INFORMACIÓN.

Desde la Conselleria de Educación afirman que se está «a la espera de la licencia de obras municipal» porque para cambiar la caldera por otra nueva se hace necesario también modificar la acometida a la red general, ya que se trata de un conducto de gas.

«Al ser un contrato de obra menor , cifrado en menos de 40.000 euros, hace falta la licencia de obras municipal, que está en tramitación en el Ayuntamiento de Alicante», señalan desde el gabinete del conseller Vicent Marzà. Concretan que el resto del procedimiento necesario para instalar la nueva caldera «está completado y presentado. Una vez tengamos la licencia procederemos a la sustitución de la caldera por vía de urgencia», afirman.

Sin embargo, desde la Concejalía de Urbanismo municipal subrayan que por su parte remitieron a la Escuela de Idiomas el pasado día 12 de noviembre un documento para que se procediera a la subsanación de algunas características del proyecto de obra, y que les consta que el día 24 de noviembre se recibió dicho escrito en la EOI, pero que no tienen constancia todavía de que se haya respondido y, por lo mismo, subsanado el proyecto.

«Si lo hubieran remitido por el Registro General es posible que no haya llegado todavía a Urbanismo », admitieron en la concejalía. Achacan la demora del proceso a que haya coincidido con el periodo de libranzas por las fiestas navideñas, siempre dando por sentado que por parte de la Conselleria de Educación efectivamente se hayan llevado a cabo las correcciones oportunas. Y aseguran que en cuanto se reciba este escrito «de inmediato se tramitará la licencia de obras».

Educación espera arreglar la caldera antigua

Mientras concluye todo el papeleo para la instalación de la nueva caldera de gas, y a la vista de las bajas temperaturas que están sufriendo en el centro, desde la Conselleria de Educación contemplan el arreglo de La caldera antigua que «tras diversas reparaciones, estuvo funcionando el pasado curso». Afirman que se trabaja para ponerla en marcha «en condiciones de seguridad» hasta que se efectúe su sustitución.