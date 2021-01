Alba García: «Día sí, día no, doblo turno pero es imposible hacer 300 llamadas en un día»

Desde el inicio había llamadas pero no demasiadas, y al menos ahora en San Juan hay un rebrote de aumento de casos positivos. En las noticias del departamento del hospital aumentaron mucho en menos de una semana. Ahora podemos llegar a hacer más de 200 llamadas al cabo del día. El problema es que no se llega a abarcar todo, somos dos personas y no hay más personal. Ahora, como hay un rebrote en una residencia me tengo que ir y esa persona que hacía llamadas se queda sola.

Entonces hace falta más personal...

El problema es que no hay personal porque la gente se ha ido fuera de España. Antes no conseguías trabajo fácilmente en la pública y como querían estabilidad se marcharon fuera. Cuando estuve en plena pandemia, en un hospital privado, había gente a la que le quedaban meses de prácticas y la contrataron.

Los sanitarios han empezado a ser vacunados. ¿Se estabilizará la situación ahora que ha llegado la cura?

Se estabilizará pero todavía no, que haya llegado la vacuna no quiere decir que seas inmune. Cuando se ponen las dosis tienen que pasar siete días y se tiene que inmunizar todo el mundo. El uso de las medidas de seguridad van a seguir estando más tiempo hasta que se vacune toda la población. Seguirá habiendo coronavirus, que no desaparecerá y se declarará como otra enfermedad como el sarampión y la gripe.

«La vacuna llegó a España y hasta el penúltimo día no nos explicaron cómo se pone y cuáles son los efectos»

El sistema de Atención Primaria ha sido criticado porque hay pacientes que decían que los centros de salud estaban vacíos y no se estaba atendiendo a la población.

Mi departamento se ha especializado en covid y se hacen expertos. Nos encargamos de llamadas telefónicas, PCR, antígenos y serología por covid. El sistema ahora mismo está desbordado porque no hay personal, pero encima los pacientes no entienden que estés dentro de una habitación con una silla haciendo llamadas y se creen que no hacen nada, entran en cólera preguntando por qué no se les atiende, y el problema es que no hay personal suficiente. Yo hay día sí y día no que estoy doblando turno para hacer llamadas, y aunque dobles es imposible abarcar 300 llamadas en un día con el peligro que conlleva, porque cuando hay una persona que es positivo en covid espera que la llames para hacer seguimiento.

Hay muchos pacientes que se pondrán nerviosos si hay retrasos en hacer esa llamada...

Claro, como la gente mayor que está desorientada. Como ejemplo, recuerdo el caso de un matrimonio en el cuál el hombre dio positivo y la mujer también se infectó. Eran asintomáticos pero con enfermedades de base. Estaban estables pero no dejan de desorientarse en casa. Pillan el covid y con todo lo que ven en la tele se asustan más y están esperando la llamada porque lo ven como una compañía. Aunque llega un momento que si el propio covid les genera síntomas muy graves no podemos hacer nada y se deriva al hospital.

Está interviniendo en un geriátrico de la provincia después de que se declarase un brote y parte de los sanitarios también se contagiasen. ¿Cómo lo está llevando?

Cuando trabajaba en el centro de salud y haces analíticas, llevaba mi protección y no hay peligro, pero ahora que hay rebrote en la residencia...,aunque llevo material no me fío, porque puede haber cualquier mínimo error al quitarte tu material e infectarte, y por ello estoy aislada en casa. La Nochevieja la pasé sola con mi pareja en casa. Es difícil porque por ejemplo a mi hermana la han operado de la hernia y al estar en la residencia recién operada no he podido ir a verla. Salgo de casa y al trabajo, cuando normalmente iba a visitar a mi hermana. Ahora ya no se puede.

¿Entiende que la vacuna genere desconcierto?

Genera desconcierto en la gente porque ha sido una vacuna que ha tardado muy poco en inventarse y traerla a Europa y España, pero muchas vacunas han erradicado muchas enfermedades y creo que hay esperanza de que nos pueda inmunizar, pero el desconocimiento genera desconfianza.

¿Ha faltado información?

Por una parte sí, y a los sanitarios también. La vacuna ha llegado a España y hasta el penúltimo día no nos han explicado cómo se pone la vacuna y cuáles eran los efectos secundarios. Han sido investigados los efectos en una población pero a corto plazo, y tenemos en cuenta que como la de la gripe puede dar dolor de brazo y de cabeza, dependiendo de la zona, pero los efectos secundarios a largo plazo no se saben.

¿Se encargará también de poner la vacuna en centros?

No me han dicho que nos tengamos que encargar de eso, pero nos están dando formación. Para vacunar en las residencias de ancianos se piden voluntarios para ir a vacunar.

Por parte de la población que da positivo, ¿se siguen saltando las restricciones?

Cuando estás en contacto estrecho con una persona positiva te hacen una PCR y tienes que estar 10 días en casa. La gente no lo entiende y se enfadaban en navidades porque les decía que tenían que estar aislados. Es un periodo ventana en el que aparece el virus y por eso hay que estar aislado por estar en contacto estrecho. Ellos dicen que no pasa nada pero pueden dar positivo y no han guardado la cuarentena.

Cuando le ha tocado hacer atenciones domiciliarias, ¿también ha notado esta falta de concienciación?

Una enfermera no sabe qué hay en esa casa. Resulta que he ido a casas donde se han callado y han escondido que tenían síntomas de covid y solo vas protegida con una mascarilla. La gente mayor ve que infectarse de covid es algo malo que deben ocultar. Y menos mal que ahora los sanitarios ya no sufrimos tanto aquellos mensajes de que se vayan de casa por si infectan a los vecinos.

Lleva desde el inicio de la pandemia trabajando y ayudando a las personas. ¿Qué sensaciones tiene en este momento?

Al principio cuando entré en la planta de covid lo hice con miedo. Me dieron un uniforme y nadie me dijo cuál era el protocolo porque no había protocolo. Hicimos un gran equipo de todo el personal y al final te apoyas y te alegras al ver que al cabo de los días estas personas se van a casa bien. Tiene una parte positiva. He ido a la residencia aportando mi granito de poder cuidar a esa gente, mi función es atender a personas enfermas y cuidarlas y puedes aportar algo como profesional en esa parte tan mala de la enfermedad. La parte mala es que son muchos turnos, muchas horas y mucho cansancio, pero una cosa recompensa a la otra.