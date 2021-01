Las obras de la última fase del acceso sur se retrasan por falta de presupuesto

Sin embargo, ya en 2021, la actuación sigue sin empezar. Y no lo hace porque tras ajustes en las cuentas del pasado año por las consecuencias del covid, la iniciativa se quedó sin partida presupuestaria, según fuentes municipales. Ahora, la obra está a la espera de que la Corporación apruebe el Presupuesto de 2021 (el documento aún no ha pasado ni por Junta de Gobierno) para poder hacer uso del remanente. La actuación, adjudicada a Pavasal, requiere de un presupuesto de algo más de 2,5 millones de euros. En el borrador de las cuentas, Urbanismo cuenta con una partida de 67.800 euros bajo el epígrafe de «conexión ciclista y peatonal entre Euipo y Urbanova».

En el bipartito se estima que los «ahorros» municipales no podrán emplearse hasta el mes de marzo, cuando se prevé que esté liquidado el Presupuesto de 2020. Ese es el cálculo inicial, aunque todo apunta a que la fecha se retrasará como es habitual en Alicante. De cumplirse esa fecha, la obra se prolongará hasta finales de año, ya que tiene un plazo de ejecución de ocho meses. Esto supondría que se llevaría a cabo durante el verano, cuando -pandemia al margen- el acceso sur de una vía de entrada y salida de Alicante muy transitada, al conectar el casco urbano con la zona de playas del sur.

Sucesión de anuncios

A mediado de septiembre, desde Urbanismo se informó a un ciudadano -que por los retrasos elevó una queja vía electrónica- que «por cuestiones técnicas» se había retrasado la firma del acta de replanteo, dado que había sido «necesario» ampliar el Plan de Seguridad. Una incidencia que, entonces, ya dieron «por resuelta», lo que llevó a indicar que el comienzo de las obras sería «en breve». El 10 de octubre, el Ayuntamiento anunció a través de un comunicado que tras el Puente del Pilar se iniciarían cuatro grandes obras en la ciudad. Todas (Explanada, Rabasa, Padre Esplá) ya están en marcha salvo la actuación en el acceso sur de Alicante. Tres semanas después de ese anuncio, el bipartito volvió con otro: «El Ayuntamiento va a iniciar las obras de construcción de la plataforma ciclopeatonal de la fachada sur entre San Gabriel y el acceso a Urbanova por más de 2,5 millones de euros». Luego fue el propio alcalde, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad. Y ya, hasta marzo, nada.

Compromís urge a Barcala a convocar el Consejo Social para abordar las cuentas

La coalición pide fomentar la participación ciudadana después de no aprobarse el Presupuesto el año pasado

Compromís presiona al alcalde, Luis Barcala (PP), para que convoque el Consejo Social de Alicante para abordar el Presupuesto municipal de 2021. Lo hace después de que el gobierno municipal de Alicante haya sido incapaz de aprobar las cuentas antes de finalizar el pasado año, tal y como se había comprometido. El borrador sigue a la espera del visto bueno de Intervención. «No se puede llegar tarde a la aprobación presupuestaria y, además, no cumplir con un mínimo de participación», señaló el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, quien urge al regidor popular a «cumplir con un mínimo de participación ciudadana». Así, le pide que convoque el Consejo Social y las Juntas de Distrito. La composición del Consejo Social, que no se ha reunido ni una sola vez durante este mandato, se completó el pasado pleno, cuando la Corporación dio luz verde a la propuesta de Barcala. Así el decano del Colegio de Abogados, Fernando Candela, el ingeniero Florentino Regalado y la presidenta del Colegio de Médicos, María Isabel Moya, se convirtieron en integrantes del Consejo Social Municipal como personas de reconocido prestigio. El Consejo Social se reunió para abordar el Presupuesto municipal en 2019, justo antes de la cita con las urnas. En 2020, ya con el bipartito de Alicante al frente del Ayuntamiento, no hubo convocatoria del órgano consultivo.