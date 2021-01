La tercera ola de la pandemia de coronavirus ya se deja sentir con toda su intensidad en la provincia y está situando a los hospitales al borde del colapso. Por delante aún quedan días muy duros, ya que los médicos consultados por este periódico calculan que no será hasta dentro de diez o quince días cuando afloren los contagios que se han producido en fin de año y Reyes y se alcance el pico de esta tercera ola. La provincia ha superado ya el máximo de ingresos por coronavirus que se alcanzó a finales del pasado mes de marzo, cuando en los hospitales llegó a haber 780 enfermos en planta. En estos momentos, y según los datos facilitados este lunes por Sanidad, en los hospitales permanecen 909 pacientes. En las UCI también se está a punto de superar el pico de la primera ola, cuando hubo 144 ingresados. En estos momentos hay 140 hospitalizados en estas unidades. Además, la Comunidad Valenciana es la autonomía en la que más pacientes han ingresado en las últimas 24 horas, con 408.

Lo que más preocupa es la situación en las Unidades de Cuidados Intensivos. «Todos los planes de contingencia se han desplegado ya y estamos al borde del colapso», advierte José María Núñez, vocal en la provincia de Alicante de la Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva. A este profesional le preocupa, no tanto los espacios para instalar más camas, como el personal necesario para atenderlas, ya que las bolsas de empleo están agotadas. «Está llegando personal sin experiencia previa en el manejo de enfermos en situación crítica y eso se nota», señala Núñez.

En algunos hospitales, como el General de Alicante, ya se ha alcanzado el pico máximo de ingresos que se registró en la primera ola, según los cálculos del sindicato CC OO. A media mañana de este lunes había 170 enfermos en planta y 21 en la Unidad de Cuidados Intensivos y en las zonas de Anestesiología habilitadas para enfermos críticos, entre ellas los quirófanos infantiles, donde este lunes había seis enfermos. Toda la UCI de este hospital ha quedado para pacientes covid. «El problema es que entre el 5% y el 10% de los enfermos ingresados en planta pasarán a la UCI en los próximos días y no sabemos dónde los vamos a meter», lamentaba un sanitario de la UCI. En este hospital aún no ha habido derivaciones a la privada y la esperanza está puesta en que la suspensión de las operaciones no urgentes alivie la presión.

En las plantas del hospital los ingresos también ha ido en aumento en los últimos días, lo que ha obligado a habilitar dos plantas más. Ya son diez las plantas abiertas, según la información facilitada por el sindicato UGT. «En estos momentos el hospital está prácticamente dedicado al coronavirus y la gente tiene mucho miedo de que se llegue al colapso», señalaban ayer desde el Sindicato de Enfermería Satse. Entre las medidas que se han adoptado para tratar de paliar la presión, según explica el Satse, está la de ingresar en habitaciones dobles a los enfermos de covid, ya que hasta el momento se les mantenía en habitaciones individuales.

Sanidad ya ha empezado a preparar el hospital de campaña que hay en este centro sanitario para que, de un momento a otro, pueda acoger enfermos leves. Según Sanidad hay preparadas ya 80 camas, de las 400 que tiene el hospital de campaña, para que puedan ser utilizadas en cuanto sea necesario, aunque no va a ser de manera inminente «porque aún hay margen», señalaron las mismas fuentes.

En el Hospital de Sant Joan los ingresos también se han disparado en los últimos días y en estos momentos, señalan fuentes del hospital, hay 104 pacientes en planta y 12 en cuidados intensivos. Tampoco en este centro se ha derivado por el momento a enfermos a otros centros y se buscan espacios para ubicar más camas, entre ellos las salas de descanso para familiares que hay en las plantas o la sala de espera de los nuevos aceleradores lineales. El mayor problema en este departamento están siendo los brotes en las residencias geriátricas de su entorno, ya que en estos momentos hay 13 centros con casos activos. En el Hospital General de Elche la UCI está por completo dedicada al covid y ayer por la tarde 20 pacientes esperaban a ser atendidos en el PAS de Altabix por síntomas de covid.

Tras la cancelación de todas aquellas intervenciones no urgentes, las direcciones de los hospitales están tirando de los médicos cuya actividad se ha visto reducida para engrosar los equipos covid. De momento, en hospitales como el General de Alicante, se está haciendo con personal voluntario de especialidades médicas, como es el caso de cardiólogos, neurólogos o nefrólogos. Los médicos de especialidades quirúrgicas, como cirujanos o traumatólogos, también están a disposición de las direcciones de los hospitales para, por ejemplo, hacer seguimiento a enfermos de covid. En el Hospital de La Vila se está trabajando para derivar a los enfermos de Psiquiatría al centro Doctor Esquerdo, dependiente de la Diputación, tal y como se hizo en la primera ola.