Sanidad aislará a los ancianos con covid en los geriátricos para seguir vacunando a los residentes. Es un protocolo en el que coinciden el Ministerio y la Conselleria de Sanidad. Desde el Ministerio señalaron que hay una estrategia nacional de vacunación y que, si hay algún caso positivo, el paciente se aislará y proseguirá la campaña de inmunización de los mayores de forma ordinaria. Desde la Conselleria explicaron que un brote no interrumpe la vacunación, y que no hay contraindicaciones del laboratorio farmacéutico Pfizer que impidan incluso inocular la segunda dosis a una persona contagiada y que ya ha recibido la primera a no ser que esté gravemente enferma. Las personas no quedan inmunizadas con la primera inyección sino que hay que esperar a la segunda (que se administra al menos 21 días después), según explicó la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en su comparecencia de ayer, día en que se conoció que desde el inicio de la pandemia han muerto 312 residentes en geriátricos de la provincia y 1.850 se han contagiado.

Sobre la vacunación en los geriátricos, lugar donde se inició la campaña el 27 de diciembre, Barceló admitió que se ha incrementado el número de residencias con brotes activos, circunstancia que ha obligado a su departamento a replantearse en varias ocasiones la estrategia de vacunación en estos centros. En uno de ellos, en Vinaròs (Castellón), ha surgido un brote a los días de suministrar la vacuna.

Barceló adelantó que esta semana la campaña seguirá en sanitarios y residencias con una previsión de administrar 29.000 vacunas. «La semana que viene se comenzará con la segunda dosis en residencias sin brotes, se continuará con los sanitarios y se comenzará a vacunar en centros ocupacionales». La última semana de enero se empezará con la segunda dosis en residencias y a sanitarios y en primera dosis las residencias con brotes activos, que ahora mismo son 153 en toda la Comunidad Valenciana, donde se administrarán 42.500 dosis en una planificación especial cuyos detalles ultimarán los expertos. En la primera semana de febrero se incorporarán al proceso, entre otros sectores de riesgo, los grandes dependientes y los centros de día de mayores.

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) abordará el viernes en una reunión con Sanidad todas las circunstancias relativas a la vacunación en residencias de mayores. El presidente de la patronal del sector, José María Toro, dijo ayer que «es difícil blindar una residencia de ancianos en circunstancias normales, y ahora mucho más porque el virus está descontrolado, hay una tasa de positivos de cerca del 30%, la incidencia acumulada en las tres provincias es muy alta, como la ocupación de camas covid y de las UCI».

Pese a las indicaciones, Salud Pública no tiene previsto vacunar a cuatro residencias de las once que hay en Elche, según confirmó ayer, pues hay casos positivos de covid entre los usuarios o han aparecido en los trabajados que los atienden. Son la residencia Altabix, donde a medida que pasan los días aumentan los casos, que se aproximan a 40 ya entre usuarios y personal; el Asilo de Ancianos, donde al menos se contabilizan tres contagiados; Domus VI Carrús, donde había cinco trabajadores, y una cuarta no ha trascendido. La Asociación por los Derechos y el Bienestar de los Ancianos en Residencias el colectivo facilitó los datos por el descontento con la gestión que se está realizando del plan de trabajo.

Los usuarios de otra residencia más, la de Domus VI l’Aljub han resultado negativos y podrán ser vacunados la próxima semana. Sanidad tiene previsto que todos los ancianos que viven en residencias reciban la profilaxis antes de que concluya la semana. El resto dependerá de la evolución de los contagios.

Salud Pública seguirá el plan de vacunación (que se hace de forma simultánea con el de sanitarios de los dos hospitales y de los centros de salud) por las personas que tienen algún tipo de dependencia y que residen en sus propias casas. Esta fase será más lenta porque supondrá que las enfermeras deberán ir domicilio por domicilio.

Los responsables de Sanidad explicaron que, aunque los viales que están recibiendo en teoría son para cinco dosis, los enfermeros tienen la posibilidad, en algunas ocasiones de llegar a una sexta e, incluso, a una séptima dosis, ajustando al máximo la cantidad de vacuna a administrar y utilizando agujas más finas, que evita que resto del fármaco quede en el interior, desperdiciándose. Esto se explica porque cada vial no lleva la cantidad exacta para cinco vacunas: siempre contiene algo más, para garantizar que todas las dosis lleguen completas. Este exceso se puede aprovechar en muchas ocasiones.

Sobre el proceso de vacunación en general en la provincia de Alicante, la consellera de Sanidad dijo también que en la provincia de Alicante se han suministrado 19.483 dosis de las 20.000 recibidas sin tener en cuenta las 10.000 asignadas ayer. Y añadió que «poco más del 2% ha rechazado explícitamente ser vacunado, un total de 1.249 personas».

Barceló justificó la lentitud del proceso de vacunación en las dos primeras semanas «no tanto por su complejidad y su organización, que lo es, sino por el manejo de los tiempos que, como saben, ha de ser casi exacto».

DomusVi de Elda cierra el brote con 20 defunciones y 84 mayores enfermos

El Asilo de Novelda eleva a 38 los contagios entre sus residentes, con dos hospitalizaciones

La Conselleria de Sanidad ha dado por cerrado el brote de coronavirus de la residencia de mayores DomusVi de Elda que se detectó en los primeros días de noviembre. El balance final ha sido de 84 mayores contagiados que han logrado superar la enfermedad y 20 fallecidos. También enfermaron 35 profesionales sociosanitarios. El viernes pasado 181 personas -107 residentes y 74 trabajadores- se vacunaron en este geriátrico. El proceso, a cargo de un médico, dos enfermeras y una auxiliar, transcurrió con normalidad y no se produjo ninguna reacción ni crisis alérgica entre los 181 vacunados. El primero fue el residente Félix Ruiz, de 74 años, que agradeció la llegada del antídoto para acabar con la terrible enfermedad. En la residencia de mayores La Molineta de Petrer también se iba a dar por cerrado el brote la semana pasada pero, al dar positivo una trabajadora del centro, Salud Pública tuvo que aplazar tal decisión. De no surgir más contagios el geriátrico dejará de estar sometido a control por parte de Sanidad a partir del 16 de enero. En La Molineta hasta mediados de noviembre eran 36 los usuarios contagiados -2 de ellos fallecidos y 4 hospitalizados- y 32 trabajadores. El Asilo de Novelda, a día de hoy, tiene 38 contagios y dos de sus mayores están hospitalizados, según Salud Pública, que ayer dio por cerrado el brote en el geriátrico de Monóvar.