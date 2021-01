El bipartito de Alicante, compuesto por el PP y Ciudadanos, deja en el aire la participación ciudadana en la tramitación del Presupuesto municipal para 2021, que sigue bloqueado en Intervención desde hace justo un mes. El portavoz del ejecutivo local, Antonio Manresa, no concretó este martes, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno (que se celebró telemática), si el bipartito convocará al Consejo Social y a las Juntas de Distrito para presentarles el proyecto de las cuentas. «Estamos esperando el informe del interventor. A partir de ahí, veremos qué se hace», señaló el portavoz, sin responder a la petición de la izquierda de que convoque los órganos consultivos ya que las prisas ya no son excusa, debido a que el Presupuesto no podrá ser aprobado antes de que finalice el año 2020, como esperaba el gobierno liderado por Barcala. «No se puede llegar tarde a la aprobación presupuestaria y, además, no cumplir con un mínimo de participación», apuntó este pasado lunes el portavoz de Compromís, Natxo Bellido.

La composición del Consejo Social se completó recientemente, el pasado pleno de diciembre, cuando la Corporación dio luz verde a la propuesta del alcalde de Alicante, Luis Barcala. Así el decano del Colegio de Abogados, Fernando Candela, el ingeniero Florentino Regalado y la presidenta del Colegio de Médicos, María Isabel Moya, se convirtieron en integrantes del Consejo Social Municipal como personas de reconocido prestigio. Con los miembros nombrados, ya solo falta que el alcalde cedida convocar al órgano consultivo, como hizo antes del último paso por las urnas.

La última convocatoria del Consejo Social tuvo lugar a principios de 2019, con Barcala al frente del gobierno local. Entonces, justo antes de las elecciones municipales, el popular reunió al órgano para presentar las cuentas tras las presiones de Guanyar, con el que negoció la aprobación del texto presupuestario.