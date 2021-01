El potente «lobby» empresarial creado en torno al puerto de Algeciras ha puesto sobre la mesa, aunque de manera extraoficial, un nuevo trazado (ramal) para el Corredor Mediterráneo que, de ser aceptado por el Ministerio de Transportes, dilataría el plazo del año 2025 fijado por el ministro Ábalos para que final de todas las obras del eje ferroviario. La idea que plantean los empresarios de Algeciras y su puerto es que las mercancías que salgan desde Algeciras vayan directamente a Albacete y desde allí los trenes bajarían hasta La Encina para continuar ruta hacia València, evitando así el paso por Granada, donde los fuertes desniveles obligan a que los trenes de carga deban utilizar dos máquinas.

Esta opción, complementaria a la actual, aleja el trazado del corredor de la costa de Almería, Murcia y la Vega Baja que, no obstante, se mantendrían en el eje porque el trazado original no se tendría que modificar. La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) reitera que lo ideal es el trazado por el que se viene apostando desde hace diez años y en Fomento, que tiene la última palabra, guardan silencio. Fuentes conocedoras de la propuesta técnica no la consideran descabellada pero el problema es presupuestario. No hay excesiva liquidez en caja, y si se quiere tener terminado el Corredor para el año 2025, tal como ratificó hace un mes en el club INFORMACIÓN el ministro José Luis Ábalos. Los presupuestos son los que son, por lo que incluir nuevas actuaciones complicaría los plazos de ejecución del proyecto tal como se diseñó en su día para haberlo terminado este mismo año.

La lentitud que acumula la modernización del eje ferroviario por el Mediterráneo provoca que el 96% de las mercancías sigue moviéndose en camiones.

Por otro lado y en cuanto al desarrollo de los trabajos, en la provincia de Alicante, Adif tiene pendiente de adjudicar por 1,3 millones de euros la construcción del tercer carril para mercancías en el tramo La Encina (Villena) y Alicante. Uno de los proyectos que más retraso acumulaba y que vio la luz en 2019 cuando se licitó. La licitación formó parte de un conjunto de contratos por valor de 1.200 millones de euros entre Cataluña y Algeciras. El tercer carril es clave para que el puerto de Alicante pueda estar conectado en ancho internacional con el corredor, algo que Transportes no termina de definir pese a tenerlo decidido. En este tramo del corredor, el que debe conectar Alicante con València, el compromiso del Gobierno es que todo esté operativo en 2023, pero antes debe trazarse el tercer carril desde La Encina a Alicante.

Adif tiene decidido incluir un apartadero (aparcamiento) para trenes de 750 metros de longitud entre Villena y Alicante. El apartadero de trenes para dar servicio al puerto serviría para el resto de los convoyes que circulen por el Corredor Mediterráneo, una vez que el eje está completamente operativo a mediados de esta década, por lo que podría acoger vagones y también máquinas para reaccionar ante cualquier incidencia en la red. De ahí la importancia de que contrate cuanto antes la construcción del tercer carril entre Villena y Alicante.

La red de alta velocidad está diseñada con una anchura entre raíles de 1. 435 milímetros, por los 1.668 milímetros de la red ferroviaria convencional de España

El puerto cuenta desde noviembre de 2015 con una terminal ferroviaria pero en ancho ibérico. Completamente infrautilizada porque solo hay dos trenes a la semana que mueven contenedores con Madrid. De ahí que su conexión en ancho internacional sea urgente para que los muelles no se queden descolgados del Corredor Mediterráneo. El compromiso es que el tercer carril llegue a la entrada del puerto y a partir de ahí, la conexión con la zona logística la pagará el puerto.

AVE regional

La situación actual de la infraestructura es que en el tramo La Encina-Xàtiva está en obras una vía única de ancho ibérico. Ahora mismo, solo hay obra en ancho internacional entre València y Xàtiva, lo que ha vuelto a retrasar , por otra parte, la puesta en marcha del el AVE regional entre Alicante y València, que permitiría realizar el trayecto en el entorno de una hora. Desatascar el nudo de La Encina con una doble plataforma de ancho internacional es fundamental para completar el tramo que unirá Alicante con Xàtiva y València en alta velocidad, y con ello, la Comunidad Valenciana con Elche y Murcia. El caso es que las obras de la superplataforma están avanzadas, y se han colocado ya traviesas y catenaria pero para que todo esté operativo debe haber doble vía en ancho internacional (AVE) y también corredor para el ferrocarril convencional (talgo, regionales y mercancías).

Un ferrocarril vertebrador en espera desde 2010

El AVE regional entre Alicante y València se anunció por primera vez en 2010, pero su ejecución se ha ido dilatando en el tiempo hasta el punto de que no podrá estar operativo ya esta legislatura debido, entre otras razones, al retraso que acumula la construcción de intercambiador de La Teja, en los alrededores de Villena, una infraestructura estratégica para que el tren pueda llegar también a Elche y Murcia. El entonces Ministerio de Fomento del PP tenía previsto que el intercambiador de vía para permitir que los trenes de ancho variable puedan circular indistintamente por las vías de ancho ibérico e internacional entrara en servicio en 2016. Hasta hoy.