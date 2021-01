Retrasos de hasta una semana para hacer una PCR a personas con sospecha de covid

«Llevo encerrado en casa desde el lunes después de haber estado en contacto con un enfermo de coronavirus. He empezado ya con síntomas leves, pero hasta el domingo no me dan cita para hacerme una prueba PCR en el hospital de campaña». Esta queja de un paciente con sospecha de padecer covid es el mejor resumen de la situación de sobrecarga que se vive en estos momentos en los centros de salud en plena explosión de la tercera ola y donde se está tardando hasta siete días para citar a un paciente sospechoso de padecer covid y hacerle una prueba PCR. Así lo han confirmado tanto médicos, como enfermeros y pacientes afectados por estas demoras. En varios centros de salud de la ciudad de Alicante consultados por este periódico ayer no había huecos libres para hacer la prueba hasta el domingo o el lunes, tanto para pacientes con síntomas como para asintomáticos que han estado en contacto con casos confirmados de la enfermedad.

«El mayor problema que generan estas demoras es que cuando surge un caso positivo es imposible después rastrear sus contactos, puesto que te tienes que remontar a las personas que estuvieron con el paciente dos días antes de dar síntomas y es muy complicado después de que hayan pasado tantos días», señalaba ayer un enfermero de un centro de salud de la ciudad de Alicante. Hay que tener en cuenta además que tras la toma de muestras, la PCR debe procesarse y los resultados tardan entre 24 y 48 en ser comunicados al enfermo. Hasta que no aparece un resultado positivo, no se inicia el rastreo de contactos. Esta demora también repercute en que no se puede sacar el máximo partido a los test de antígenos, puesto que éstos no se pueden emplear si el paciente tiene los síntomas más de cinco días. Para cuando se les cita este tiempo, ya ha pasado. Esta situación también está haciendo que muchos enfermos opten por no esperar la prueba en la pública y se marchen a la privada pagándose sus propios test, según explican en los centros de salud. En estos momentos, la incidencia del coronavirus en el departamento del Hospital General de Alicante es de 865 casos por 100.000 habitantes, según la información que la dirección del departamento ha facilitado a sus trabajadores. En la Comunidad Valenciana es de 565 casos.

En Elche, idéntica situación en cuanto al retraso para citar a enfermos que deben hacerse una prueba del coronavirus. «Estamos llegando a citar a los pacientes hasta con 10 días de retraso, incluso cuando la cuarentena ya ha pasado», lamenta María Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Para esta profesional, «es hora ya de que Sanidad asuma que hay una transmisión comunitaria, que el virus está descontrolado».

En todos los centros de salud consultados por este periódico, la sensación es la misma. «Estamos totalmente desbordados, te cruzas con los compañeros y están desencajados del rimo de trabajo», lamentaba ayer un médico de Atención Primaria de la ciudad de Alicante.