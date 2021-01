El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha acordado suspender todas las actividades que conlleven la ocupación de la vía pública y puedan suponer concentración de personas ante el avance del covid-19, entre ellas fiestas del Porrate de San Antón y el Carnaval. También se suspenden o remodelan horarios de actos culturales o deportivos.

En materia de fiestas, el edil Manuel Jiménez ha comunicado ya la cancelación de todos los eventos en la vía pública del Porrate de San Antón y ha trasladado a los organizadores que cualquier otra actividad relativa a esta celebración que se tenga lugar en recintos cerrados se debe atener a la regulación establecida por la Generalitat. En el mismo sentido, también se ha comunicado la suspensión de todos los eventos públicos relacionados con las fiestas del Carnaval, que igualmente verán condicionada cualquier otra actividad a lo establecido por el Consell.

La Concejalía de Cultura no programará ninguna actividad presencial en la calle en los próximos meses a la espera de las directrices que marque la Conselleria de Sanidad, informan fuentes municipales. Siguiendo con el protocolo indicado por la Generalitat Valenciana, la Concejalía ha impuesto un aforo de un 30% en las exposiciones que están abiertas al público aunque se ha reducido el horario de visitas a las 21 horas en vez de las 22 horas como estaba hasta ahora. El cierre anticipado afecta a Las Cigarreras, el centro municipal de Las Artes y La Lonja. El edil Antonio Manresa ha destacado que " la cultura es segura aunque debemos atender a las directrices marcadas por las autoridades sanitarias por lo que, esperaremos a ver la evolución de la pandemia para ir adaptando la programación a la situación".

La Concejalía de Deportes, en cumplimiento con las medidas adoptadas por la Conselleria de Sanidad, adelanta el cierre de las instalaciones municipales a las 21'30 horas. Asimismo, se suspende la competición de los juegos escolares y los partidos federados o de cualquier otra índole en las categorías prebenjamín, benjamín y alevín. En el resto de categorías no se producen cambios, afirman desde el Ayuntamiento. En este sentido, no se produce suspensión de entrenamientos en ninguna categoría, al igual que no se suspenden las escuelas deportivas y cursos organizados por esta concejalía. Se establece el limite de aforo de 25 participantes y la condición de que conformen grupos estables, evitando contacto con otros grupos de actividad o entrenamiento.