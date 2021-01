Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de nacionalidad española, por robo con violencia, estafa y hurto, esclareciendo hasta cinco hechos delictivos similares.

La investigación se inició por el Grupo Operativo de Policía Judicial de la Comisaría Alicante Centro, el día 23/12/2020 por un robo con violencia a una persona octogenaria. El presunto autor de los hechos abordó a su víctima cerca de una iglesia del centro, cuando estaba cargando su vehículo. Este desconocido aprovechó la ocasión para ofrecerle ayuda y ganarse su confianza para seguidamente pedirle que le llevara a un lugar cercano. Una vez dentro del vehículo simuló tener un arma a la vez que le pedía la cartera. Al negarse la víctima se la arrebató violentamente.

Aún no habiendo presentado aún la víctima denuncia por los hechos ocurridos, el día anterior, una patrulla de la Unidad de Prevención y Reacción del Grupo de Motos localizó al presunto autor con documentación de diversas personas, tarjetas de crédito, dos teléfonos móviles que de los que no podía demostrar su procedencia y un sobre con 1530 euros. Ante las preguntas de los agentes sobre el motivo de portar dichos objetos, el presunto autor no pudo aportar justificación alguna, por lo que procedieron a intervenirlos y ponerlos a disposición del Grupo Operativo de Policía Judicial de la Comisaría Alicante Centro para que investigaran la procedencia de los mismos.

Gracias a la primera denuncia y a los objetos intervenidos, el grupo de investigación pudo localizar a cinco víctimas que habían sufrido delitos contra el patrimonio. Entre ellas se encontraban otras dos mujeres octogenarias, una de ellas con la enfermedad de alzhéimer y otra recientemente fallecida. A la anciana con alzhéimer, consiguió convencerla para acceder a su domicilio en varias ocasiones (hecho que fue grabado por las cámaras de seguridad del inmueble) y posteriormente la obligó acompañándola al banco a realizar dos retiradas en efectivo de mil euros cada una de ellas. Respecto a la octogenaria recientemente fallecida, se localizó una tarjeta en poder del detenido y se continúan las gestiones de investigación con los familiares para conocer los perjuicios económicos que pudiera haber causado el autor.

A las otras dos víctimas les hurtó sus carteras y posteriormente realizó cargos y compras con sus tarjetas de crédito.

Las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad ayudaron notablemente a la identificación del presunto autor, aportando rasgos biométricos y la vestimenta que usaba en el momento de cometer los delitos que además fue la misma que llevaba en el momento de su detención.

Las víctimas son en su mayoría ancianos, turistas y personas con personalidad confiada y fácilmente influenciable. En la comisión de dichos hechos delictivos el presunto autor no dudaba en introducirse en los domicilios o en vehículos de sus víctimas tras ganarse su confianza, llegando incluso a recurrir a la violencia o intimidación para obtener su objetivo.

El detenido ha obtenido un montante económico hasta la fecha de 3.118,90 euros en efectivo a lo que se le suma el valor de los objetos robados y hurtados. Dicho botín ha sido obtenido en apenas una semana.

El detenido, de 25 años de edad, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de la ciudad de Alicante, el cual decretó prisión provisional.