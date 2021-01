La borrasca Filomena ha terminado siendo más beneficiosa que perjudicial para la provincia -salvo los destrozos en la costa la nieve vendrá bien para recuperar acuìferos- y ha dado un respiro al camnpo. Asaja-Alicante Alicante afirma que, afortunadamente, no se han producido heladas significativas, como se pronosticaba como consecuencia de los efectos de la borrasca “Filomena”. Por ello, no se han producido daños significativos en cítricos, donde preocupaba especialmente el limón, que se encuentra en plena campaña. Sin embargo, las bajas temperaturas si han afectado a la inmensa mayoría de las plantaciones de alcachofas, donde empieza a aflorar el manchado de las hojas externas. La nota positiva es que la llegada del frío a Europa, acentuado por el temporal de nieve que barre media España, ha reactivado las operaciones de compra-venta de limón, que se encontraban estancadas desde principios de diciembre, y ha disparado el precio, tanto de cítricos como de hortalizas. Así las cosas, en cítricos los agricultores han visto como el Limón Fino cotiza hoy a alrededor de 0,25 euros/kilo en campo, lo que se traduce en un 39% más que la semana pasada, y se espera que el precio pueda ascender algo más conforme avancen los días y si se siguen constatando daños por heladas que se han registrado en otras zonas productoras de España.

En cuanto a las producciones de naranja y mandarina, la naranja Navelina está terminando la cosecha a buen ritmo y su precio se sitúa en los 0,20 euros/kilo, un 21% más que en la campaña anterior. La próxima semana comenzará el corte de las variedades Navel Late y Lane, con operaciones ya cerradas que suponen un incremento de un 15%. Las mandarinas están registrando operaciones también favorables, llegando variedades como la Hernandina a cotizar a 0,42 euros/kilo, un 17% más que la campaña anterior.

No obstante y aunque no se han producido heladas intensas, las bajas temperaturas si han afectado a las plantaciones de alcachofa, manchando la hoja de gran parte de la producción de la Vega Baja y provocando que mucha cosecha no vaya a poder destinarse a primera categoría. Aun así, los agricultores han visto como el precio de este cultivo se ha disparado y ha pasado en pocos días de 1,50-euros el kilo a los 3 euros/kilo que se están registrando estos días, un 50% más. La misma tónica registran el resto de los cultivos hortícolas. La coliflor y el brócoli, que hace 20 días se vendían en campo entre 0,30-0,60 euros/kilo, desde esta semana se sitúan entre 1,50-1,60 euros/kilo, lo que supone una media de un 200% más.

“Desde ASAJA Alicante reiteramos la importancia de asegurar las cosechas ya que estamos viendo que los accidentes meteorológicos cada vez son más severos e inesperados y los agricultores tienen que saber que la única herramienta de la que disponemos para sortear este problema es el seguro agrario. Si no tenemos heladas, tenemos pedriscos, Danas o accidentes que se pueden llevar por delante la inversión de todo un año y arruinar al empresario en unas pocas horas, por lo que es imprescindible tener asegurada la producción y tomarnos esto como una herramienta más del trabajo en nuestro día a día”, asegura el presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte.