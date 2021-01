El elevado nivel de contagios de origen social por coronavirus empieza a emerger también en las aulas de colegios e institutos, desde donde los directores admiten que han aumentado exponencialmente las ausencias tanto de profesorado como de alumnos por este motivo.

La acumulación de bajas entre el profesorado complica sobremanera la atención al alumnado cuando en un solo centro coincide de golpe la falta de siete docentes, situaciones que han empezado a darse ya como concreta el delegado de CC OO, Alfonso Terol, porque tampoco las consellerias de Sanidad y de Educación dan a basto con la tramitación de las bajas y consiguiente sustitución de los docentes.

«Hemos detectado junto a las asociaciones de directores de Infantil y Primaria y de Secundaria, con las que estamos en contacto permanente, que debido a la presión sanitaria en Atención Primaria, hay algunas demoras para tramitar los partes de baja por incapacidad temporal», admiten a preguntas de este diario en el departamento que dirige el conseller, Vicent Marzá.

«Estamos trabajando intensamente con la Conselleria de Sanidad, en el marco de la comisión de seguimiento Educación-Sanidad, con el fin de agilizar al máximo la tramitación burocrática de los partes de baja, para que podamos realizar las sustituciones y que las plantillas de los centros estén en todo momento lo más completas posible», añaden desde Educación.

Con el propósito de favorecer «el trabajo de todos los colectivos esenciales, como son médicos de cabecera y docentes», ambas consellerias afirman estar enfrascadas para solventar la situación. «Es un trabajo conjunto y en equipo», concluyen.

Y es que al factor de riesgo por los contagios, que aumenta también al incrementarse los casos fuera de las escuelas, se suma tanto la falta de profesorado -porque sin baja oficial no hay sustitución posible-, como la de alumnado cuyas familias prefieren no llevarles a clase por temor al contagio. Una especie de confinamiento preventivo del que desde la Confederación de Padres Covapa aseguran tener plena constancia.

«En el comienzo de este trimestre, por el frío y por el incremento de positivos, muchos padres no llevan a sus hijos al centro. Temen el contagio y acusan directamente a Educación de no velar por la seguridad de los niños. Está habiendo muchos positivos en las aulas. La realidad es que hay clases que ya han sido confinadas varias veces este curso, por no hablar de la indignación de las familias por no ser informadas, lo que genera más dudas y acrecienta la desconfianza», apunta la presidenta de Covapa, Sonia Terrero.

«Esto se está descontrolando y están creciendo de forma exponencial los positivos o docentes en cuarentena por contactos estrechos fuera del instituto», indican docentes en uno de los centros de la provincia. «Varios profesores y monitores estamos de baja y no mandan sustitutos», lamentan desde otro colegio.

Terol abunda desde CC OO que se están rompiendo las aulas burbuja al tener que echar mano de otros maestros en el mismo centro por las bajas, lo que aumentan el riesgo de contagio.

Mayor incidencia

También el concejal de Educación de Torrevieja, Ricardo Recuero (PP), afirma que la incidencia del covid en las aulas «es mucho mayor», aunque igualmente confiesa que «no tenemos datos concretos porque es algo que maneja la Generalitat». No obstante el Ayuntamiento recibe órdenes diarias de desinfección de aulas y se han multiplicado durante los primeros días lectivos tras las vacaciones, con la previsión de que crezcan, al menos, hasta mediados de la semana que viene. Recuero pone como ejemplo el centro que dirige, Ciudad del Mar, con dos aulas confinadas.

A título personal valora que la posibilidad de que se suspenda la actividad lectiva por confinamiento es «anticiparse mucho», tras ser preguntado por INFORMACIÓN sobre los mensajes oficiales de algunos centros de Torrevieja donde los positivos se han disparado y en los que ya se pide a los padres que guarden determinado material didáctico en sus casas, en previsión de una enseñanza exclusivamente telemática.

La misma situación se reproduce en los municipios de la Vega Baja, en los que los casos en centros educativos se multiplican entre alumnos y docentes, con origen mayoritario. Según fuentes cercanas a los centros educativos la situación se ha complicado sobre todo porque hay muchos docentes a la espera del resultado de la PCR por ser contacto estrecho de positivos. Los resultados llegan con retraso y Educación no llega a tiempo de resolver las vacantes, que se suman a las bajas ordinarias y distorsiona el día a día de muchos centros «que se están quedando en cuadro».