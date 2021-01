La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic) advierte que en esta época de pandemia se está produciendo un aumento de "información engañosa, por parte de personal médico y sanitario, sobre terapias sin evidencia científica demostrada". La Sovamfic advierte que practicar pseudoterapias "entraña riesgos y peligros para el paciente, para la familia y para el sistema sanitario, además de suponer una infracción del código deontológico (Artículos 18, 21, y 22) y vulnerar el derecho a la información veraz sobre su enfermedad y tratamiento".

Gran parte de las pseudoterapias "se basan en la inmersión del paciente en un entorno relajante, donde disfrutan de una atención dedicada". El efecto placebo generado al sentirse cuidado, añade la sociedad, "disfraza la falta de efectividad de dichas técnicas".

La deontología "deja claro que no es ético hacerlo de forma no informada". Los pseudoterapeutas argumentan que las prácticas de la medicina convencional también tienen efectos secundarios,"y es verdad". Pero la diferencia "es que las pseudoterapias no pueden curar o mejorar una enfermedad".

La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic) señala que asistimos a una de las mayores pandemias de nuestra historia "y solo el conocimiento médico basado en la evidencia científica y la llegada de la vacuna contra la Covid-19 es la vía para hacerle frente".

Recuerda además que la APETP (Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas) lanzó en su web y redes sociales en octubre del 2020 el Primer Manifiesto Internacional contra las pseudoterapias, en el que colaboraron más de 2.700 científicos de 44 países.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) concluye que existen miles de productos homeopáticos comercializados sin autorización, y que pueden llevar a engaño al paciente. La evidencia científica es uno de los pilares sobre los que descansa la medicina moderna.

La Junta Directiva y los Grupos de Trabajo del Medicamento y Bioética de SoVaMFiC, "hemos realizado un estudio amplio de la bibliografía científica, y apoyados en el Plan para la Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de Octubre de 2018 y el observatorio de la Organización Médica Colegial, hemos concluido que la homeopatía, la homotoxicología y la terapia nutritiva molecular son consideradas pseudociencias y muchas otras se consideran terapias naturales o están en estudio y proponen una cura de enfermedades, alivio de síntomas o mejora de salud, basada en criterios sin el respaldo de la evidencia disponible".

Por todo ello la Sovamfic, "que es consciente de su responsabilidad, tanto legal como ética, se manifiesta en contra de la divulgación de estas pseudoterapias, y en contra de su uso, no solo por personas sin titulación oficial, sino también por determinados profesionales de las Ciencias de la Salud".