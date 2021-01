«Se me va a secar la boca de decir las cosas». Con esta frase la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha evidenciado su malestar porque en su propio partido, dirigentes como el portavoz de Compromís en las Cortes, Fran Ferri, no hiciera caso a su recomendación la semana pasada de no acudir a la nieve tanto por motivos de seguridad en las carreteras como para frenar los contagios.

«Lo he dicho por activa y por pasiva, quien tenga oídos que escuche, las vacunas somos nosotros, es nuestra actitud», ha subrayado. «La gente se ha de quedar en su casa, cuando la gente se queda en su casa y se rompe el espacio relacional el virus no se contagia y esto vale para todos, no sé como decirlo», ha reiterado.

Mónica Oltra no ha aludido en concreto a Ferri, pero la regañina era clara: «Yo tampoco estoy para criar, ya he criado a dos», ha ironizado.

El síndic de Compromís en las Cortes se fotografió el pasado fin de semana en la nieve cuando las autoridades, por ejemplo la Delegación del Gobierno, solicitaban a los valencianos que no salieran de sus domicilios. La propia Oltra pedía a los valencianos el viernes «sofá y manta», según dijo.

Nieve en Loriguilla

El portavoz en el parlamento autonómico ha reconocido que la imagen que se acompaña es de un paseo por Loriguilla el pasado sábado. El síndic suele salir al monte los fines de semana a pasear a su perra y el último también lo hizo. Antes de la pandemía solía ir a Landete, en Cuenca, el pueblo de su pareja, que también aparecía en las redes el pasado fin de semana en su municipio, con más nieve aún. Se da la circunstancia de que Fran Ferri ahora tampoco puede desplazarse a su pueblo, Canals, porque está confinado.