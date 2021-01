Desbordados y muy asustados. Es el sentir general del personal sanitario de la provincia ante la situación de colapso que ya se vive en hospitales y centros de salud debido al incesante aumento de contagios. «Ni Madrid en sus peores momentos tuvo la incidencia que tenemos nosotros en estos momento», alertaba este viernes un médico del Hospital General de Alicante. En este departamento sanitario se superaron este viernes los 1.000 casos por 100.000 habitantes y ya se han pulverizado todos los récords del pico de la primera ola, cuando hubo 140 ingresados. Este viernes había 219. De ellos 31 están en estado crítico distribuidos en las zonas de Cuidados Intensivos y Anestesia. Los quirófanos infantiles ya están ocupados por pacientes críticos desde hace semanas y se está planteando ya abrir varios de los 10 quirófanos de uno de los bloques quirúrgicos que tiene el hospital. A más quirófanos ocupados, menos operaciones. «Sólo estamos operando lo muy urgente, el resto se está derivando a clínicas privadas», señalaba otro médico del centro sanitario. Este profesional lamentaba cómo a la impotencia de no poder operar a sus pacientes se suma la reacción de algunos enfermos cuando se les llamaba para suspender su operación. «Te insultan, te gritan y no entienden que nosotros tampoco tenemos la culpa».

1.097 Pacientes ingresados con covid en la provincia De ellos 164 están en las Unidades de Cuidados Intensivos. El récord de marzo fue 792 ingresos en la provincia.

A medida que los ingresos crecen los hospitales se van quedando sin espacios donde meter camas. En el Hospital de Sant Joan ya se han ocupado las salitas de estar de los familiares y la sala de espera de Radioterapia. También la unidad de preingreso de Urgencias y si siguen aumentando los pacientes se contempla ocupar el salón de actos y las zonas de consulta, ya que muchas de ellas tienen tomas de oxígeno. En este centro sanitario tenían 126 enfermos covid en planta y 19 en las unidades de críticos.

Con el objetivo de paliar la falta de camas, Sanidad prevé que de manera inminente comiencen a llegar al hospital de campaña los primeros pacientes. En total se han habilitado 80 camas para enfermos que han pasado el covid en los distintos hospitales de la provincia y que ya están casi recuperados, pero requieren de estar aún ingresados. Este viernes se ultimaban los detalles en esta instalación médica que tiene capacidad para 240 enfermos. «De momento se han puesto en marcha 80 camas y el resto se irán abriendo poco a poco si las necesitamos», explica Juan Félix Coello, director de Enfermería del Hospital General de Alicante.

Un 7% de los contagiados termina en el hospital. Generalmente el ingreso se produce a la semana de empezar con los síntomas. De ellos aproximadamente otro 10% necesitará de cuidados intensivos para salir adelante.

En los centros de salud, la sensación de ir desbordados también es unánime. «En mi centro hoy tenemos que hacer seguimiento a 300 pacientes covid entre cuatro enfermeros, al margen de tus domicilios y enfermos que necesitas ver. El ritmo de trabajo es insoportable», señala un enfermero.

Todos los profesionales consultados coinciden en señalar que se está sobrepasando con creces el pico de la primera ola y lo más preocupante es que no ven un horizonte a este aumento de casos. Porque si hay algo en lo que no falla esta pandemia es en las cifras. El 7% de las personas que se contagian acaban en el hospital y de ellas el 10% llegarán a la UCI. Si este viernes, por ejemplo, se contagiaron en la provincia más de 2.300 personas, de ellas ingresarán la semana que viene unas 161 y algo menos de una veintena necesitará entrar en la UCI. Ante estas cifras, médicos como José Mataix, de la UCI del Hospital General de Alicante, reclama una nueva cuarentena. «Necesitamos un confinamiento ya, estricto como en marzo, aunque no tiene por qué ser tan largo». Su sentir es el de otros muchos de los profesionales que piden medidas más restrictivas para poder aplacar la saturación que sufren los hospitales.