Tras más de 25 años de docencia, Alfredo Ramón dice estar convencido de que, como con la física, en condiciones normales de presión y temperatura no hay nada como la clase presencial, pero que la situación excepcional del covid exige adaptarse.

¿Defiende el examen online?

No creo que nadie sea un ferviente defensor de uno u otro modelo. Yo defiendo lo que creo que es mejor para el alumno y mi función de enseñar con ellos.

¿Por qué ha apostado por hacerlos a distancia?

Porque hay vida más allá de la Universidad, no es solo una cuestión de tipo académico. Me han comentado problemas específicos de transporte, confinamiento de municipios, en domicilios, y tal y como está el contexto actual por la pandemia es preocupante. Puede ser una actitud responsable o racional disminuir el aforo de entrada y salida a la UA. No en todos los casos, pero en los que se pueda ¿por qué no?

¿No teme que se copien?, ¿tiene garantías?

Imparto la asignatura de modo práctico. Trabajamos con aplicaciones informáticas y software libre de código abierto que el alumno puede instalar en casa. A veces trabajo de modo presencial y otras con la plataforma que ha puesto la UA a disposición de los docentes. Mis alumnos están familiarizados con ese entorno y con la evaluación pasa exactamente igual.

Pero podrán acceder a internet durante la prueba...

No me importa que el alumnado se conecte a internet y busque materiales, incluso quiero que lo hagan. Tienen un tiempo determinado para el examen, en cuarenta días todos acabarían haciéndolo bien pero se trata de demostrar esa destreza. También exige un esfuerzo del profesorado por adaptar la evaluación, para que se les obligue a relacionar contenidos y mostrar cómo los manejan. No es un simple copia y pega. Cada profesor conoce a los alumnos que tiene bajo su responsabilidad y eso le permite tomar la mejor decisión. Resolverán algún caso práctico y preguntas cortas de teoría que demuestren que entienden para qué sirve lo que han hecho.

¿Tiene experiencia de exámenes online?

La mayoría de la asignaturas las examino ya en online, aunque no todas, y hago evaluación continua. El final es optativo y promedia al 50% con esa evaluación.

¿Entonces hará algún examen presencial también?

Soy coordinador de las asignaturas de Cartografía y Sistemas de Información Geográfica en el grado de Geografía, pero sobre las que imparten otros compañeros mayoritariamente, como en el grado de Turismo, respeto que prefieran el examen presencial. Llevan años dado clase en contacto directo con el alumnado y yo apenas les imparto alguna clase de Sistemas de Información Geográfica. Ese será presencial.

En los que haga a distancia ¿le preocupan que falle el wifi?

No me da miedo nada, siempre que detrás tengamos racionalidad y sentido común. Se trata de tener disposición de adaptarse para favorecer un proceso de aprendizaje y evaluatorio. También puedes empezar la clase presencial y de repente quedar aislados porque se va la luz. Puede pasar de todo, pero tenemos medidas preventivas por parte del sistema informático de la UA. Se ha hecho una encuesta sobre el volumen de información que va a manejar la red en los momentos en que va a haber más ocupación para preverlo. Y si hay algún problema existen enlaces alternativos para seguir trabajando puntualmente. Tanto entre los alumnos como entre los profesores existe un bagaje suficiente como para responder a una contingencia.