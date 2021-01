Aunque inicialmente quería hacer el examen presencial, el catedrático de Historia Antigua, Jaime Molina, dice que no tiene por qué aguantar la presión del alumnado y ha optado por «solidarizarse», además de que opina que el Rectorado se ha lavado las manos.

¿Por qué ha pasado de querer hacer el examen presencial a organizarlo online?

A través de sus delegados, los alumnos han empezado a mandar tutorías solicitando que se haga online, porque no van a poder desplazarse y es un peligro para su salud. Hemos estado aguantando hasta ver qué decía el Rectorado, porque considero que junto a los decanos debían tomar una decisión en estos momentos, pero mandaron un comunicado en el que nos dejan el lío a los profesores y ante la presión de los alumnos he decidido hacerlo online.

Ustedes podían decidir en uno u otro sentido ¿no es así?

No soy quién para valorar, porque parece que la cosa está difícil por la pandemia y lo deberían decir los jefes. Se han lavado las manos y lo he decidido por criterio solidario con los alumnos, que tienen parte de razón porque yo mismo no tengo claro que no vaya a contagiarme al entrar en clase, además de que no tengo por qué aguantar la presión de los alumnos. No lo queríamos, porque se examina mejor en presencia.

¿Le preocupa que copien?

Tienen un grupo de la clase en WhatsApp y se pueden ir diciendo la preguntas, así que nos convierten a los profesores en guardias para evitar que se copien. El programa informático de la UA es magnífico para eso porque permite cambiar el orden de las preguntas para cada alumno, el mismo cuestionario pero aleatorio. Además este programa no se puede piratear como los más generales porque es propio de la UA.

Usted conoce a sus alumnos, ¿cree que buscarán la forma de todas formas?

Hay alumnos de todo tipo y con muy buena notas que se quejan porque todo esto les perjudica a la hora de pedir beca. Quieren justicia y tienen razón, pero en principio serán preguntas de relación, más complejas que un simple test que hace más accesible el aprobado. En Letras y Humanidades necesitamos ver cómo construyen los temas y resulta más complejo si se limita el tiempo para responder. Dicen que les genera estrés pero también implica el triple de trabajo elaborar un examen así. Saben los temas que puedo preguntar porque lo que me interesa es que se lo preparen bien. Son los mismos temas pero no van a escribir cuatro folios. Yo no quería cambiar al online, pero nos vemos forzados.

¿Y ante posibles problemas de conexión?

Los tuvimos cuando estuvimos confinados el curso pasado, pero los han solventado con la nueva aplicación. El aula virtual de la UA es maravillosa. Incluso me he visto dando consejos informáticos a compañeros y en última instancia lo pueden hacer con el móvil.