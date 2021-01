Con el proceso de vacunación en marcha, «la única esperanza que tenemos ahora mismo para volver a una relativa nueva normalidad», la doctora Adoración Alcalá pone de manifiesto «el esfuerzo titánico» que están realizando desde el Servicio de Preventiva, Salud Pública y Atención Primaria para llevarlo a cabo. Mientras tanto y, con las altas cifras de contagios registradas en la provincia los últimos días, la galena recomienda a los ciudadanos «quedarse en casa y seguir cumpliendo las medidas sanitarias».

Las UCI de la provincia son las más colapsadas de España. ¿Con cuántos pacientes cuenta el Hospital General de Elche?

Tenemos 24 pacientes covid positivos de los cuales están 22 intubados. Y tenemos enfermos con otras patologías. Al principio de la pandemia partíamos de 21 camas de críticos, 12 de UCI y 9 de Reanimación (REA). Con los planes de contingencia, en UCI ampliamos a 21 camas, siguen estando las 9 de REA y ahora en esta tercera ola, para los enfermos no covid se han habilitado 15 camas en la zona de recuperación de Cirugía Sin Ingreso (UCSI). Ahora hay 45 camas y, de esas, 34 ocupadas.

¿Cómo se ha llevado a cabo la ampliación de camas en UCI?

De 12 camas subimos a 21 aprovechando boxes que ya teníamos montados. Había algunas camas que se utilizaban cuando estaban con alta ocupación y luego había otra zona que se utilizaba como almacén de material y que está perfectamente dotada con todos los sistemas de ventilación porque en su momento ahí estuvo la zona de diálisis. Entonces, aprovechamos todo eso y pudimos ampliar a 21 camas de una forma rápida en la primera ola. Desde marzo no hemos llegado nunca a quedarnos con las 12 camas, siempre ha habido más pacientes de 12 y hemos tenido que mantener ampliada la unidad.

¿Esperaban la tercera ola con esta virulencia?

La esperábamos, sin duda. Quizás no con esta virulencia pero sí sabíamos que iba a ser bastante duro.

¿Es esta la factura de las Navidades?

En el contexto de una pandemia, cada ciudadano somos el eslabón de una gran cadena. Si alguno de estos falla, aunque sean pocos, y no hemos mantenido el cuidado ni seguido las indicaciones y las restricciones que se han ido poniendo, esta cadena se rompe y nos afecta a todos. No solo se infecta tu entorno, ese entorno puede infectar a otros y al final termina en la alta transmisión que estamos teniendo ahora. No solo afecta a la infección por covid, afecta a las personas que ahora no pueden ser operadas porque se han suspendido quirófanos, a quienes no pueden acceder a sistemas de detección de cáncer de forma precoz, los pacientes que están esperando un transplante. Esos fallos en esos eslabones nos llevan a esta situación. Es un poco decepcionante

¿No hemos aprendido nada de los primeros meses de 2020?

Creo que la gente se ha acostumbrado a oír hablar de muertos y de infecciones. Lo mismo que en marzo había una precaución tremenda ahora no sé qué ha pasado. Esto desanima. En la UCI hemos estado solamente un mes sin pacientes covid. A partir de ahí, hemos ido viendo como iban subiendo y ahora, con impotencia, y a pesar de todas las medidas todo esto se ha incrementado. Nos ha llenado de desánimo y estamos muy cansados física y anímicamente porque llevamos muchos meses con esta situación.

Esto último define la realidad de los sanitarios.

Se habla de camas y de respiradores pero no se habla del personal. Para poder atender correctamente, los sanitarios tienen que estar especializados en cuidados de pacientes críticos, no solo facultativos, también enfermería y auxiliares. Cuando te desbordas el personal es el que hay, no hay más tan específico. Tienes que incorporar en los equipos personal que no está tan acostumbrado y afecta a la atención de los pacientes. Todo tiene sus consecuencias. Hay que hacer equipos con gente que no tiene la misma experiencia.

¿Recomendaría un confinamiento domiciliario?

Mi opinión personal es que sin duda. Recomendaría un confinamiento domiciliario. Los hospitales están colapsados, utilizando áreas que no son habituales. La única manera de parar la transmisión a gran escala que estamos teniendo es hacer un confinamiento domiciliario de la población, poder llegar a un punto que podamos otra vez empezar a funcionar. Así permitiría continuar con la vacunación e intentar inmunizar el máximo de personas posible.

¿Las medidas del Consell del 5 de enero llegan tarde?

Cada uno vemos un poco nuestra parte. Desde el punto de vista epidemiológico las restricciones tienen que ir aumentando. Esto es un fallo de todos que tenemos nuestra parte de responsabilidad.

La Generalitat Valenciana anunció que nos esperan 10 días negros hasta el tope de la curva de contagios. ¿Los hospitales pueden aguardar 10 días?

El de Elche con este ritmo de contagios probablemente no. Estamos utilizando espacios que no son habituales.

¿Están rozando el colapso sanitario?

Desde marzo somos los intensivistas los que nos hemos hecho cargo de la atención de los pacientes covid críticos. Está siendo una carga importante de trabajo y también anímica. Ahora, con esta ola, el número de casos se ha disparado y se han incorporado a la atención de estos pacientes el servicio de Anestesia. El ritmo de trabajo y el estrés que producen estos enfermos es mayor que otros pacientes críticos. De repente empeoran muy rápidamente, tienes que ponerte el EPI y trabajar de una forma que resulta complicada durante mucho tiempo. El cuidado y la precaución que hay que tener de no infectarte y no llevártelo a casa es grande. No podemos hablar solo de médicos, todo el personal. Enfermería y auxiliares están haciendo un trabajo magnífico. En la primera ola fuimos la UCI que mejores datos tuvo de toda la Comunidad. Eso hay que agradecérselo a todos porque funcionamos como un gran equipo.

¿Qué mensaje transmitiría a la población?

Lo más importante es que se queden en casa y que solamente salgan a la calle para lo estrictamente imprescindible. Intentar hacer un confinamiento voluntario prácticamente. Así intentaríamos parar la transmisión del virus. Por supuesto, seguir manteniendo el resto de medidas sanitarias y de higiene: distancia social, lavado de manos y el uso correcto de mascarillas.