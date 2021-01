La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha descrito hoy la situación de pandemia en la Comunidad Valenciana como "grave sin ambages ni circunloquios" durante la comparecencia junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para anunciar nuevas restricciones tras la reunión de la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación frente al Covid-19. Tras cifrar la incidencia del virus en 896 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes, ha afirmado que los números son elocuentes y hablan de la realidad de lo que está pasando en los hospitales.

"El 7 de enero se tomaron medidas, restricciones muy duras y un confinamiento perimetral para 29 municipios (en la provincia de Alicante Alcoy, Castalla y Polop) pero a la vista de la evolución no ha sido suficiente. Solo en cuatro ha bajado algo su incidencia, el resto han seguido subiendo pese a estar perimetrados con medidas muy, muy duras. En el balance de ayer teníamos 505 personas con covid en UCI. El 3 de abril (primera ola) había 386 pacientes tratados en las unidades de críticos. Ahora mismo tenemos 3.829 pacientes enfermos covid en plantas de agudos frente a los 2.189 enfermos covid del 3 de abril.

"Los números son elocuentes y nos hablan de la realidad de lo que está pasando en los hospitales de la Comunidad. Hemos ido ampliando camas en las UCI de los hospitales conforme la presión ha ido aumentando. Hemos puesto en marcha hospitales de campaña en Alicante y Vàlencia, estamos en sintonía con la Sanidad privada, a la que estamos derivando pacientes, y el personal sanitario se está dejando la piel, viviendo en sus propia carnes la presión diaria y creciente, con todas las personas hospitalizadas y que ocupan camas de críticos".

La consellera ha puntualizado al respecto que la incidencia "sube rápidamente y cuesta mucho bajar" y ha recordado que el confinamiento de los 29 municipios se decidió como consecuencia de la situación a la vuelta de navidades. "Está claro que no ha funcionado como esperábamos, la preocupación de los alcaldes es evidente", ha reconocido. "La impresión que tenemos es que en las fiestas de Navidad, algunas medidas no fueron bien aceptadas por la ciudadanía o no fueron respetadas", ha asegurado Barceló, quien se ha mostrado convencida de que el incremento de contagios "viene de todas estas fiestas, la última la de Reyes".

Barceló también ha dado el porcentaje de camas ocupadas en planta, con enfermos covid en un 35,98% y no covid 42,40%, siendo el porcentaje de hospitalización de casos covid sobre el total del 45,90%. En críticos ,ha dicho, la ocupación total es del 77,93%. De enfermos covid el 58,25% y no covid el 21,68%. Asimismo, cifra el porcentaje de camas de enfermos covid críticos en el 72,87% del total.

Por su parte, el presidente Puig ha destacado la esperanza que abre la vacunación porque "la Comunidad es junto a seis territorios de Europa la que está avanzando más en las vacunas". "Estamos en el camino de salida, en las próximas semanas lo incrementaremos", ha garantizado. Y ha advertido que "quedan meses decisivos y semanas terribles" tras agradecer el esfuerzo enorme de los sanitarios.