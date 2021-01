Explanada de ropa usada en Rabasa

La repentina acumulación de ropa usada ha generado sorpresa entre los habituales de la zona, que aseguran que el vertido ha tenido que ser reciente, hace algunos días. Esta semana también resulta frecuente observar a personas con recursos limitados rebuscar entre la ropa acumulada. Unos de ellos acudió a la zona este lunes. Aseguró a este diario, sin querer aportar más datos, que usuarios de una conocida ONG de Alicante le advirtieron de la existencia de los montones de ropa usada. Otras dos personas se dejaron ver a primera hora de la tarde de este martes. También estaban rebuscando entre los montones para ver si encontraban alguna prenda útil para ellos. «Conocidos nos han dicho que estaba aquí esta ropa y estamos buscando. Hay ropa con buena pinta», apuntaron a este diario mientras desplegaban las prendas que, a priori, podían interesarles.

Entre los montones, que en total ocupan una superficie aproximada de 500 metros cuadrados, se encuentra una amplia variedad de prendas de vestir, que son para todas las edades. De hombre y de mujer. Y mucha ropa de niño.

El Ayuntamiento de Alicante aseguró este martes, a preguntas de este diario, que conocía el vertido de ropa, pero no concretó su origen. «Se está estudiando la procedencia de la ropa, no sabemos quién ha podido dejar ahí tantos kilos de ropa. Lo que sí sabemos es que el vertido se ha realizado sobre un terreno privado, por lo que hemos iniciado los trámites para poder limpiar la zona», apuntaron las mismas fuentes del equipo de gobierno municipal. En estos casos, el Ayuntamiento suele contactar con el propietario del solar para que proceda a limpiarlo. En el caso de no atender a la petición, el gobierno municipal asume la limpieza, pero posteriormente reclama el coste de los trabajos. «Se ha abierto el procedimiento habitual para limpiar la zona. Nos consta que es un terreno privado, pero no la procedencia de la ropa» añadieron.

Desde Proyecto Lázaro, la entidad con licencia que trabaja con ropa usada en la ciudad de Alicante, se mostraron más que sorprendidos por el vertido. «Nos enteramos porque nos avisó un trabajador, pero no tenemos ni idea de dónde puede proceder la ropa. Nuestra seguro que no es. En alguna ocasión, en otros municipios, nos han llamado porque en alguna nave han aparecido montones de ropa abandonada de alguna entidad que la deja ahí para no asumir el coste del reciclado», apuntó el gerente de la entidad, Jaime Aznar.