La pediatra Lucía Galán pone voz a los cientos de médicos que trabajan en el sector privado en la provincia de Alicante y que aún no han sido vacunados frente al coronavirus. Todo pese a que desde hace días que ya se está protegiendo a los trabajadores de la sanidad pública y a que el Ministerio de Sanidad, a la hora de vacunar, no hace distinciones entre médicos y enfermeros en función de para quién trabajen.

¿Qué opina del hecho de que no se esté vacunando aún a los médicos que trabajan en el ámbito privado?

Todos los que trabajamos en la sanidad privada exigimos que se nos trate exactamente igual que a nuestros compañeros. Ningún sanitario de la medicina privada de la Comunidad Valenciana ha sido vacunado aún. Ninguno. Ni en hospitalaria ni en Primaria. Eso sí, 92% de las vacunas de la Comunidad administradas. No hemos dejado de trabajar ni un solo día dando lo mejor de nosotros a nuestros pacientes, exponiendo a nuestras familias y a nuestra propia salud, como así toca en una situación de esta envergadura. En nuestro caso particular, «Centro Creciendo», somos el centro sanitario de miles de funcionarios que no tienen seguridad social y nosotros somos su «centro de salud». Aún con todo tenemos la desgracia de contar con una Conselleria de Sanitat que debe pensar que somos inmunes al coronavirus. No os podéis imaginar la impotencia de ver caer a tus compañeros mientras se nos niega una vacuna que llevan administrando desde hace más de 20 días en nuestra Comunidad. Así que me sumo a la denuncia del Colegio Oficial de Médicos de Alicante.

¿Qué explicación les han dado desde la Conselleria de Sanidad?

Se convocó una reunión con los gerentes y directores de los principales hospitales privados de la Comunidad, no así con los centros médicos que no estén vinculados a un hospital. Se les pidió un listado de los profesionales de primera línea subsidiarios de vacuna, que se envió a conselleria hace una semana y aún no hay noticias con respecto a plazos, fechas ni procedimiento. Mientras, en el resto de hospitales públicos y centros de salud se ha seguido vacunando sin descanso todos los días.

¿Cómo han afrontado estos meses de pandemia?

En nuestro caso hemos invertido todos nuestros recursos en dar la mejor atención posible a nuestros pacientes sin dejar de atenderles en los diez meses que llevamos de pandemia con circuitos diferenciados entre niños con sospecha covid y niños sanos, distintas franjas horarias, protección para el personal, agendas sin aglomeraciones ni esperas, etcétera y lo hemos hecho con el firme convencimiento de dar lo mejor de nosotros, protegiendo a pacientes y a sanitarios.

¿Se sienten abandonados por la administración?

Sí, nos sentimos abandonados. Es de una impotencia desoladora ver cómo tus compañeros se van contagiando y seguir sin información y sin acceso a una vacuna que lleva administrándose desde hace semanas a nuestros compañeros de la sanidad pública y a nuestros compañeros de la sanidad privada de otras comunidades. No entendemos este trato injusto y desigual y exigimos los mismos ritmos y procedimientos de vacunación que el resto de nuestros compañeros.

¿Cómo se está haciendo en estas otras comunidades de las que habla?

En otras comunidades las consejerías han solicitado los listados de los sanitarios tanto en sanidad pública como en privada y han empezado a vacunar al mismo tiempo o con unos pocos días de diferencia, pero el proceso ya está en marcha. Pero es que aquí, ninguno de nosotros aún hemos recibido ni vacuna ni información al respecto. Y encima tenemos que ver cómo la Comunidad Valenciana está a la cabeza de dosis de vacunas administradas. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer este trato? ¿Alguien me lo puede explicar?

