Lluis Rivera, nombrado miembro del consejo rector de À Punt a propuesta de los sindicatos, realizó ayer una polémica intervención ante el resto de componentes de este órgano. Preguntado por su opinión respecto a lo que habría que hacer para mejorar la televisión autonómica valenciana, Rivera habló sobre las bajas cifras de audiencia que presenta À Punt en la provincia de Alicante, a la que tachó de "subpaís, o comarca, o región, o lo que sea", y justificó las mismas hablando de esta provincia como un territorio hostil.

Aquí va la transcripción literal de la declaración de Rivera, referente del cine independiente valenciano de los 70 y que durante 20 años fue realizador en numerosos programas de Canal 9:

"Las bajas audiencias de Alicante, desde luego, por lo que yo veo de À Punt, no tiene justificación de que no se hable bastante de las queridas comarcas del sur. Lo que pasa es que en Alicante hay unas circunstancias que son las que hay... Estamos a veces de fiesta en las Hogueras de Alicante y me han tirado huevos. Y me han dicho puta televisión, puta Canal 9. Cada subpaís, o comarca, o región, o lo que sea, o persona incluso, si hablamos de uno en uno, cada uno tiene su opinión y hay diferencias respecto al centralismo de Valencia city. Y qué le vamos a hacer. De todo el espectro, de todo el mapa de la Comunidad Valenciana, la audiencia importante es la media. Si unos ven más y otros ven menos, será para considerarlo y estudiarlo, pero soluciones mágicas... Más delegación allí, más horas de fiestas de allí, más personajes que vengan de allí... Yo creo que no. En este sentido sí que estoy de acuerdo con la línea que tiene el À Punt actual y desde hace seis meses".

Nuevo consejero de @apunt_media a propuesta de los sindicatos.



Cuando algún valenciano demuestra que no conoce la realidad de la provincia de #Alicante, ni le interesa conocerla.

Debería replantearse si es adecuado para asumir esa responsabilidad pic.twitter.com/pnU43Bx9pJ — Fernando Llopis (@fernandollopis) 18 de enero de 2021

Las reacciones a sus polémicas palabras no se han hecho esperar, tanto desde el ámbito político como en las redes sociales.