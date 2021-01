El Grupo Municipal Socialista (GMS) remitirá al Síndic de Greuges un análisis sobre la gestión de los residuos del Ayuntamiento de Alicante, en el que trasladará su "preocupación por el reiterado incumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana, que determinan fechas ya vencidas para hacerlo".

Los socialistas recuerdan que Alicante debería contar con un Plan Local de Residuos y un Plan de Gestión desde el 31 de diciembre. Sin embargo, ambos documentos aún están pendientes de redacción y aprobación. "Un retraso provocado por la incapacidad de la Concejalía de Limpieza para implantarlos a tiempo, dejando a la ciudad de Alicante sin opciones de evitar la prórroga del contrato, cuya nueva adjudicación depende de estos documentos", según los socialistas.

Otros compromisos que debían haberse cumplido en esa fecha, según el grupo municipal, como la recogida selectiva textil dependiente del servicio, la implantación de un sistema de recogida puerta a puerta, la recogida selectiva de pañales y productos de higiene íntima, o la contratación de siete educadores ambientales "ni siquiera están previstas por la Concejalía de Limpieza cuando ya hemos iniciado 2021".

Para el portavoz municipal de los socialistas, Francesc Sanguino, “Alicante no puede esperar a Barcala". "Esta ciudad tiene que abrir el debate de la gestión de sus residuos cuanto antes porque las cifras son dramáticas, no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando Europa está pidiendo a las administraciones locales que encabecen la Transición Ecológica a través de la economía circular y la gestión de sus residuos. Barcala está sobrepasado por contratos que no alcanza a administrar y a lo único que esto conduce es a la parálisis de nuestra ciudad, al abuso de nuestro vertedero y a la suciedad endémica de nuestras calles”, ha añadido Sanguino.

El PSOE ha asegurado que “resulta mucho más sencillo contabilizar los escasos cumplimientos de la normativa que el Ayuntamiento de Alicante ha puesto en práctica en materia de limpieza y gestión de residuos". "El PP se ha estancado en la comodidad de enterrar todo lo que llega, sin dar explicaciones en comisión, sin permitir auditorías, y sin ofrecer alternativas que mejoren los índices de recuperación o el estado de la limpieza de la ciudad. Una limpieza que no sólo ha empeorado esta legislatura, es que tampoco han sido capaces de mejorarla en un año en el que la gente ha transitado muchísimo menos nuestras calles”, subrayan los socialistas.

Según el informe que remitirán al Síndic, entre los supuestos incumplimientos del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana destacan la falta de implantación de un sistema de recogida puerta a puerta de bioresiduos/envases ligeros y sistema de identificación de usuario en ciudades de más de 50.000 habitantes, que permita beneficio fiscal y pago por generación, de un nuevo sistema de recogida selectiva de textil gestionado por la Concejalía de Limpieza (no mediante un convenio privado con acción social), de un sistema de recogida separativa obligatoria de los residuos de pañales y productos de higiene íntima, de un sistema de recogida selectiva en origen de envases ligeros y vidrio HORECA en toda la ciudad. Los socialistas también resaltan que no se llega al porcentaje mínimo del 65% de Residuos Domésticos reciclados sobre la totalidad de residuos producidos en 2021, a la disposición a jornada completa de un mínimo de siete educadores ambientales para municipios de entre 300.000 y 399.000 habitantes, al porcentaje máximo del 35% de Residuos Domésticos rechazados y eliminados en vertedero sobre la totalidad de residuos producidos. No han habido inversiones, lo que nos hace pensar que la nueva memoria no mejorará estos datos. Los socialistas también critican la falta de implantación de un sistema informático de gestión de los balances de masas de entradas y salidas de los ecoparques, tanto fijos como móviles, cuyos datos deberán volcar semanalmente en la correspondiente base de datos autonómica.

Reacciones

El concejal de Limpieza, Manuel Villar, critica que el PSOE aborde la situación de la limpieza y la recogida de residuos fuera de la comisión creada y asegura que los técnicos están trabajando para dar respuesta a las cuestiones pendientes: "En la comisión es cuando tienen que hacer las manifestaciones. Los del PSOE no han descubierto la pólvora. ¿Sanciones? Los técnicos saben cómo están las cosas. Ese plan está acordado desde el primer semestre de este año. Las sanciones vendrán o no en función del resultado del reciclaje de como se trabaje en planta y vertedero. El pliego ayuda, pero no está vinculado".