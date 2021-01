Nuevas medida en la ciudad de Alicante para intentar frenar la progresión del covid. El Ayuntamiento ha decidido cerrar los más de 140 parques públicos a las 18 horas como medida de seguridad para frenar la pandemia. Así lo ha anunciado el concejal de Seguridad, José Ramón González, tras una reunión mantenida con los máximos responsables y comisarios de la Policía Local. La medida se une, entre otras, al cierre de las áreas de juegos infantiles y aparatos biosaludable de la ciudad.

La Policía Local, por su parte, va a aumentar los controles policiales y los dispositivos que se están aplicando los fines de semana para garantizar la seguridad de los vecinos de Alicante, con el objetivo de evitar cualquier botellón que se pueda organizar en el espacio público, así como las posibles fiestas en viviendas.

Asimismo, en la reunión mantenida hoy, se ha acordado poner en marcha un plan para controlar las partidas rurales, ante posibles fiestas en estas viviendas particulares, por ser lugares donde las personas se ponen en máximo riesgo de contagio.

La Policía Local también controlará el cierre total de hostelería y que los locales comerciales mantengan las persianas bajadas a partir de las 18 horas, con inspecciones y vigilancias por el centro y los barrios de la ciudad.

El concejal González ha pedido “responsabilidad para frenar la pandemia y que no se celebren fiestas en viviendas ya que la transmisión se ve favorecida en lugares cerrados, donde no se guardan las distancias, y debemos evitarlas y bajar la movilidad limitándola al máximo, así como las reuniones innecesarias, ya que muchos de los nuevos brotes se producen en el ámbito social”. El edil de Seguridad ha señalado que “la situación es muy complicada y las personas que no sean responsables deberán asumir que los cuerpos de seguridad van a establecer controles en toda la ciudad y se sancionarán las conductas irresponsables por el bien y la salud de todos”, al tiempo que ha realizado un llamamiento a que “la gente sea responsable, Alicante siempre se ha comportado de forma ejemplar, pero las cifras ponen de manifiesto que tenemos muchos contagios y debemos cumplir con todas las medidas de seguridad para salir cuanto antes de esta pandemia”.