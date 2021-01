El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, ha subrayado hoy, ante el debate generado estos últimos días sobre otros poosibles trazados del Corredor Mediterráneo desde Algeciras, que "para la Generalitat Valenciana es prioritario el trazado por la costa, que avanza por Alicante, para unir toda la Comunitat Valenciana con Europa".

Arcadi España se ha reunido con el comisionado del Gobierno para el desarrollo del Corredor Mediterráneo en España en ADIF-Ministerio de Fomento, Josep Vient Boira, para reiterar que debe prevalecer el trazado que une Algeciras, Granada, Murcia, Cartagena, Alicante, València, Castelló con Cataluña y el resto de Europa, que, como ha recordado el conseller, "es el trazado reconocido por la Unión Europea y cuyas obras se encuentran muy avanzadas por parte del Gobierno de España".

En cuanto al debate que se ha abierto sobre el corredor al proponer algunas comunidades autónomas otros trazados como el corredor Central o la Ruta del Quijote, el conseller ha señalado que "cualquier alternativa planteada debe entenderse como complementarias al de la costa, pero no tienen que suponer una merma de recursos o inversión y en ningún caso la ralentización del trazado aprobado y reconocido por Europa y que está ejecutando el Gobierno de España".

Para Arcadi España, "el impulso al Corredor Mediterráneo es un factor estratégico para conseguir éxito y poder catapultar la economía valenciana hacia la competitividad y la sostenibilidad".

En este sentido, Arcadi España se ha referido a que ·el Corredor, además de mejorar el transporte de mercancías y la movilidad de las personas de todo el arco europeo con el centro de Europa, es un medio de comunicación menos contaminante y una vía para sentirse más dentro del proyecto común de la Unión Europea".

El potente «lobby» empresarial creado en torno al puerto de Algeciras ha puesto sobre la mesa, aunque de manera extraoficial, un nuevo ramal para el Corredor Mediterráneo que, de ser aceptado por el Ministerio de Transportes, dilataría el plazo del año 2025 fijado por el ministro Ábalos para que final de todas las obras del eje ferroviario. La idea que plantean los empresarios de Algeciras y su puerto es que las mercancías que salgan desde Algeciras vayan directamente a Albacete y desde allí los trenes bajarían hasta La Encina para continuar ruta hacia València, evitando así el paso por Granada, donde los fuertes desniveles obligan a que los trenes de carga deban utilizar dos máquinas. En principio, se trataría de dos opciones. O bien aprovechar el trazado del tren convencional incorporando un tercer carril en ancho internacional, o utilizar esa vía y después construir un intercambiador en Villena o en otro punto.

Esta opción, complementaria a la actual, aleja el trazado del corredor de la costa de Almería, Murcia y la Vega Baja que, no obstante, se mantendrían en el eje porque el trazado original no se tendría que modificar. La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) reitera que lo ideal es el trazado por el que se viene apostando desde hace diez años y en Fomento, que tiene la última palabra, guardan silencio. Fuentes conocedoras de la propuesta técnica no la consideran descabellada pero el problema es presupuestario. No hay excesiva liquidez en caja, y si se quiere tener terminado el Corredor para el año 2025, tal como ratificó hace un mes en el club INFORMACIÓN el ministro José Luis Ábalos. Los presupuestos son los que son, por lo que incluir nuevas actuaciones complicaría los plazos de ejecución del proyecto tal como se diseñó en su día para haberlo terminado este mismo año.