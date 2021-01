El impacto de la pandemia en la provincia batió ayer un nuevo máximo al registrarse 2.567 casos nuevos en 24 horas, superando la cifra del pasado viernes, que era de 2.323 contagios. La actualización de datos por parte de la Conselleria de Sanidad fue una confirmación más de la grave situación en que se encuentran ahora mismo la demarcación alicantina y la Comunidad Valenciana en su conjunto. Al récord de casos nuevos se une el aumento de la presión hospitalaria, con casi 100 pacientes de coronavirus más en un solo día, y también el fallecimiento de 27 personas, cantidad que también es de las más altas de la pandemia.

Con los casos notificados ayer, el acumulado de contagios en la provincia desde marzo del año pasado asciende a 71.420. También en el conjunto de la Comunidad registró ayer un máximo de casos diarios, con 7.955. Asimismo, tras los citados 27 fallecimientos el número de víctimas mortales por la pandemia en las comarcas alicantinas asciende a 1.271, mientras que los pacientes con coronavirus en los hospitales son 1.525. También aumenta la cifra de personas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), hasta las 195. Algunos recintos, como los de Alcoy y La Vila Joiosa, tienen una ocupación elevada de camas de planta o críticos.

Las residencias con casos positivos son 57, y también los hay en nueve centros de personas con diversidad funcional y tres de menores. Según la Conselleria, se encuentran bajo vigilancia de control sanitario 18 residencias en la demarcación, la misma cifra que el lunes. Hasta la tarde de ayer se detectaron 275 positivos entre usuarios de estos centros en toda la Comunidad, y otros 52 entre los trabajadores. Además, fallecieron 29 residentes.

Al mismo tiempo, se han registrado 4.961 altas a pacientes con coronavirus en toda la Comunidad, con lo que ya son 177.468 las personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la autonomía. De ellas, 59.146 corresponden a la provincia. A escala comarcal y local, la situación es especialmente preocupante en varias localidades del departamento sanitario de Alcoy, cuya incidencia es la mayor de toda la Comunidad y además sigue en aumento, con 2.408,59 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La pandemia ha alcanzado niveles alarmantes sobre todo en Onil e Ibi, con tasas por encima de 3.000; en la villa juguetera hay ahora mismo 733 casos activos. También Banyeres y Alcoy están con una incidencia por encima de 2.000, además de varios pueblos pequeños. En el departamento de Elda también preocupa la incidencia que presenta ahora mismo Sax, con 2.955,82 casos por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas.

Además, la práctica totalidad de los municipios del área están con tasas por encima de 1.000, y la media supera los 1.500. En esta zona hay casi 2.934 casos activos, y en los últimos días han fallecido cinco personas. Además, un módulo de la prisión de Villena ha tenido que ser confinado después de que 14 presos se hayan contagiado. Otra interna que tuvo contacto directo con alguno de los reclusos también ha dado positivo, según fuentes de Instituciones Penitenciarias, las cuales afirman que se desconoce el origen de este brote. En el módulo confinado hay 43 internos y se les hizo la PCR a todos después de que uno de ellos presentara síntomas. Desde la asociación de trabajadores penitenciarios «Tu abandono me puede matar» (TAMPM) critican que Salud Pública no quiera hacer la PCR a los funcionarios que han estado trabajando con los presos contagiados al considerar que no hay contacto estrecho. Por otra parte, ayer se confirmó un nuevo positivo entre la plantilla de la Policía Local de San Vicente del Raspeig. Con él son ya seis los agentes contagiados.