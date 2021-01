El Colegio de Médicos de Alicante critica el caos con el que se está desarrollando la vacunación contra el covid en los hospitales de la provincia, donde se «han colado» personas que no están en los grupos prioritarios, como es el caso de médicos jubilados y familiares de trabajadores de los hospitales. Personas que están recibiendo la vacuna cuando aún hay médicos por vacunar en los hospitales. Así lo aseguró ayer el abogado de la institución, Guillermo Llago, en una comparecencia ante los medios para dar cuenta de la demanda que la institución ha presentado a los juzgados para pedir medidas cautelarísimas para que se vacune a los médicos de la privada.

«Nos consta que en distintos ámbitos hospitalarios ha habido un cierto caos a la hora de la prelación y cumplir con el protocolo. De hecho tenemos conocimiento de que se ha vacunado a jubilados cuando aún hay médicos en activo por inmunizar. Que se han presentado ex trabajadores, familiares... y no sabemos en base a qué circunstancia». Llago afirma que el colegio desconoce en qué situaciones se han dado estas vacunaciones «y si ha sido porque sobraban viales», aunque añade que «por el número de personas que tenemos conocimiento, lo que se ha hecho es vacunar sin ningún tipo de preferencia».

El Colegio de Médicos cifra en 2.700 los médicos que en la provincia de Alicante trabajan en el sector privado

Fuentes sanitarias explican que, al contrario de lo que se está haciendo en residencias geriátricas y centros de salud, en los hospitales no se están elaborando listados con las personas a vacunar, lo que estaría favoreciendo la picaresca de personas a las que aún no les corresponde recibir su dosis. Desde la Conselleria de Sanidad aseguraron ayer desconocer si en los hospitales se está vacunando a colectivos fuera de los cuatro grupos prioritarios, que son los ancianos y trabajadores de residencias, el personal sanitario de primera línea, el resto del personal sanitario y los dependientes que están en sus casas. En todo caso, estas mismas fuentes señalan que «se trata de casos minoritarios y no una práctica masiva».

Respecto a las dosis de las vacunas frente al covid que llegarán la semana que viene, Sanidad aseguró ayer desconocer cuántas dosis mandará el laboratorio Pfizer tras los problemas técnicos que alegó la compañía para mandar este lunes un 48% de dosis menos de las comprometidas en un inicio. Si, como ha ocurrido esta semana, llegan menos vacunas, Sanidad seguirá centrándose en administrar las segundas dosis de la vacuna y mantendrá aparcada la inoculación de primeras. En estos momentos, la Comunidad Valenciana tiene una reserva de 5.000 dosis para tratar de garantizar que todo el mundo recibe la pauta completa y Pfizer tendría que reponer a la mayor brevedad posible las más de 12.000 dosis que esta semana no han llegado. De lo contrario, Sanidad se verá obligada a rehacer el plan de vacunación. A comienzos de febrero llegará una nueva remesa de vacunas, la segunda, del laboratorio Moderna.

Desde Sanidad afirman que la inmensa mayoría de los trabajadores de los hospitales han recibido ya la primera dosis de la vacuna frente al coronavirus «y sólo en los grandes centros sanitarios queda una pequeña bolsa de personal a proteger».

Dosis administradas

La Comunidad Valenciana ha administrado hasta este jueves un total de 103.826 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Del total, 101.251 son de Pfizer y 2.580 de Moderna. Son algo más de las 101.437 dosis que tiene registradas el ministerio como que se han administrado y que suponen el 90,6% sobre las dosis entregadas. Desde la Conselleria de Sanidad señalaron ayer que este desajuste en ambas cifras es debido a «un cambio de criterio en la notificación del número de dosis administradas, de forma que los datos que ofrecen en su actualización diaria quedarán bien ajustados en los próximos días».

99.500 mayores de 80 años, a partir de marzo

Cerca de 99.500 personas mayores de 80 años en la provincia de Alicante serán los siguientes en recibir la vacuna frente al coronavirus en el mes de marzo, después de que termine la protección a los primeros cuatro grupos que determinó el Ministerio de Sanidad y que son los ancianos y trabajadores de las residencias, el personal sanitario y los grandes dependientes que viven en sus domicilios. Así lo avanzó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a los consejeros de Sanidad reunidos el miércoles en el Consejo Interterritorial. En la rueda de prensa posterior, el responsable de la cartera sanitaria apuntó que la decisión la ha tomado el Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación Covid-19. Asimismo, agregó que siguen «trabajando» en decidir cuáles serán «otros grupos diana» y que también dependerá «de las próximas vacunas que se autoricen».

En las comunidades autónomas ya se han puesto a trabajar para ver cómo se estructurará la vacunación de estas personas mayores de 80 años. Desde la Conselleria de Sanidad aseguran que aún no tienen cerrado si toda esta labor recaerá sobre los centros de salud, «ya que hay que tener en cuenta que muchos de estos mayores no pueden salir de sus domicilios». El Ministerio de Sanidad ha estructurado en 15 grupos a toda la población española para ser vacunados frente al coronavirus.