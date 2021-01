Fumata blanca para el Presupuesto de Alicante para este año. Después de seis semanas bloqueado en el área de Intervención, donde ha sido sometido a un exhaustiva fiscalización, las cuentas para 2021 fueron aprobadas este jueves por la Junta de Gobierno en una sesión urgente y extraordinaria. Y es que el ejecutivo de Barcala no quiere perder más tiempo, tras no poder cumplir con el compromiso de aprobar el Presupuesto antes de finalizar el pasado año.

En una reunión telemática por las restricciones de la pandemia, el bipartito dio trámite al documento, permitiendo la apertura a su vez de un plazo de seis días hábiles para que la oposición municipal presente enmiendas. Una vez registradas y tras enfrentarse al filtro de los técnicos municipales, será la Comisión de Hacienda la que aborde las propuestas de la izquierda (PSOE, Unidas Podemos y Compromís) y de Vox, como paso previo a la aprobación inicial en el Pleno municipal, que será en febrero. No parece que el bipartito vaya a tener ningún problema para dar vía libre a las cuentas tras el acuerdo suscrito entre Ciudadanos y el PSOE (que oficialmente no ha concretado su voto, sólo descartando el «no») y la abstención previamente anunciada por Vox.

El documento que finalmente ha salido de intervención no fue el mismo que el bipartito registró en la primera quincena de diciembre. De hecho, las cuentas incluyen seis millones más de ingresos (y por tanto de gastos) gracias, en buena parte, al aumento de los transferencias del Estado. En concreto, tras la aprobación de los Presupuestos Generales, la estimación de ingresos se convirtió en una cifra real. Así, los casi 68 millones previstos del Fondo Complementario de Financiación se han convertido en unos 72 millones, lo que ha permitido al bipartito aprobar en Junta unas cuentas que se elevan hasta los 274,2 millones de euros, frente a los 268,2 millones del borrador y los casi 262 millones de 2020, que supone un incremento del casi 4,7% respecto al último año. El ejecutivo de Barcala no concretó este jueves la procedencia del resto del dinero que permite el incremento total del Presupuesto ni tampoco a qué se destinarán esos seis millones más para los gastos.

En el acuerdo de Junta de Gobierno aprobado ayer, el bipartito destaca que se haya mantenido la reducción de impuestos aprobada en 2019, como los beneficios fiscales introducidos en los últimos meses. También resalta la voluntad para permitir que bares y restaurantes queden exentos de la tasa de veladores al menos durante los primeros seis meses del año como ayuda frente a la crisis del covid. Por otro lado, el gobierno resalta los casi tres millones de euros para asumir la cofinanciación de los proyectos Edusi y los 1,59 millones (que en la práctica asume Generalitat) para impulsar el plan Edificant en cinco colegios. Por otro lado, el bipartito pone el acento en los casi 18 millones de euros destinados a inversiones, «con la posibilidad de poder incrementarlos mediante la utilización del remanente de tesorería que se obtenga de la liquidación del Presupuesto de 2020, toda vez que debido a la inexistencia de deuda financiera [el bipartito de Barcala impulsó su cancelación el pasado verano] es posible su utilización».

Sobre los efectos de la pandemia en el Presupuesto, el gobierno local resalta que la Concejalía de Acción Social destina unos 6,3 millones a ayudas directas y de asistencia domiciliaria, mientras que Empleo incluye 2,7 millones para ayudas a pymes y autónomos. Tráfico, por su parte, asume los 13,5 millones previstos para el déficit del transporte ante la caída de viajeros por la pandemia de covid, mientras que Infraestructuras se hace cargo de los 1,4 millones para el refuerzo de la limpieza en colegios y dependencias municipales. Comercio, por su lado, concreta que el anunciado «Bono de Consumo» contará con 100.000 euros de presupuesto, la mitad del «Bono Gastronómico» de Turismo. 350.000 euros se destinarán a la gestión del Castillo de Santa Bárbara [Barcala autorizó este jueves, vía decreto, el cambio de la gestión de espacios, de Cultura a Turismo].

La oposición municipal espera recibir hoy el documento aprobado ayer por la Junta de Gobierno. Desde el PSOE, tras su pacto con Cs, lamentaron «que el crecimiento de las cuentas sea menor que la deuda devuelta a las entidades bancarias». En Unidas Podemos se mantuvieron firmes en el «no», mientras Compromís volvió a tender la mano. En Vox confirmaron la abstención, aunque anunciaron que presentarán enmiendas.

Unidas Podemos fracasa: se mantiene el pacto PSOE-Cs

Unidas Podemos acudió a una nueva reunión de la Mesa de seguimiento del Acuerdo del Botànic -centrada ayer en el municipalismo- con el anunciado propósito de que el PSOE rompiera el pacto presupuestario alcanzado con Cs en Alicante. Sin embargo, no lo consiguió. Los socialistas defendieron su acuerdo, argumentando que, entre otros objetivos, consiguen la paralización de la Ordenanza de Mendicidad impulsada por el bipartito. La coalición morada lamenta que el acuerdo no suponga apartar a Vox del Presupuesto y que no exista una voz común de la izquierda en asuntos de ciudad.