La sectorial Ganadera de Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante alerta de que el sector ganadero de la provincia de Alicante se enfrenta a pérdidas inmediatas de alrededor de quinientos mil euros, como consecuencia directa del cierre de la hostelería durante 14 días, decretado en la Resolución de 19 de enero de la Generalitat Valenciana, por el que se establecen medidas excepcionales y adicionales por el agravamiento de la crisis sanitaria. Las especies más afectadas serán el caprino, el ovino y el vacuno y los ganaderos avisan que, de prolongarse esta medida se enfrentan al cierre definitivo de gran parte de sus explotaciones y a pérdidas que podrían llegar a los dos millones de euros.

Jarro de agua fría para el sector ganadero de la provincia de Alicante ante el cierre de la hostelería durante 14 días. Este sector, compuesto principalmente por pequeños ganaderos y autónomos, que ya fue duramente golpeado durante los inicios de la pandemia con el cierre del canal HORECA -canal de distribución hostelero- y la caída del turismo, vuelve a revivir la angustia de ver como su principal vía de salida comercial, la hostelería, la cual representa más del 50% de sus ventas, se ha visto abocada a bajar la persiana como consecuencia de una decisión unilateral por parte del Consell para frenar la ola de contagios. Con ello, la sectorial Ganadera de ASAJA Alicante estima unas pérdidas de alrededor de quinientos mil euros, pudiendo llegar a los dos millones de euros si la medida tuviera una o dos prórrogas más. Así, las especies más afectadas serán el caprino, el ovino y el vacuno. “En estos momentos el 100% de cabrito, el 85% de cordero, y el 70% de ternera lo consume la hostelería, con lo que con su cierre también nos arrastran a nosotros”, denuncia el presidente de la sectorial Ganadera de Asaja Alicante, Julián Huertas.

Uno de los problemas más graves que se le plantea ahora a los ganaderos, tanto de leche como de carne, es que sin restauración estas especies que se quedan sin salida continúan pariendo, suponiendo pérdidas económicas, ya que se produce un incremento del gasto al tener que alimentar durante más tiempo un mayor número de cabezas, al mismo tiempo que se deprecia su valor. Asimismo, mucho animal recién nacido o que va a nacer en próximos días y que sale a matadero con 30 o 40 días de vida, corre el riesgo de pasarse de kilos y tener que ser desechados. “Los animales no son una maquina de fabricar calzado que si la apagas hoy y la enciendes dentro de 20 días no pasa nada. Los animales son seres vivos que comen y beben agua todos los días. Las hembras que están preñadas tienen que parir y una granja tiene que alimentar a la madre y a la cría, ponerle sus vacunas y seguir el ciclo normal a pesar de la situación, con el incremento de gasto que ello supone si no tiene salida. Pero, además, especies como el cabrito, que se sacrifican con 7 a 9 kilos, si tienes que mantenerlo un mes antes de llevarlo a matadero, se te mete en 15 kilos y ya no vale para consumo. Si el cierre de la hostelería se prolonga en el tiempo más de 14 días corremos el riesgo de que muchos animales tengan que destinarse al desvieje, lo que supone perder el 98% del animal”, lamenta Juan Luis Gimeno, ganadero de caprino de Mónovar.

Asimismo, los ganaderos afirman que se solidarizan con la hostelería y lamentan que ésta haya sido la cabeza de turco de esta crisis con la que este Gobierno trata de justificar la ola de contagios. “No entendemos como centros comerciales o grandes superficies, líneas de transporte…. siguen abiertos, y la hostelería, especialmente en terrazas, que estaba cumpliendo a rajatabla todas las medidas de desinfección y prevención del virus tiene que pagar el pato de esta situación. Es totalmente injusto”, afirma el presidente de la sectorial Ganadera de ASAJA. ASAJA Alicante pide encarecidamente que la Administración apoye a los ganaderos con ayudas directas y céleres, puesto que es sobre ellas sobre las que ha hecho recaer el control de la crisis sanitaria, y no prolongue de ninguna manera el cierre de la hostelería más allá del 4 de febrero.