El equipo de gobierno Alicante, integrado por los grupos PP y Ciudadanos, ha presentado una propuesta de declaración institucional por la que insta al Gobiernoa y al Ministerio de Trabajo y Economía Social a suspender la aplicación de los incrementos en las cuotas de autónomos que aprobó mediante Real Decreto el pasado 28 de diciembre, en tanto en cuanto persista la pandemia de covid-19, según han explicado este domingo fuentes municipales. El texto se llevará al pleno ordinario del próximo jueves para su aprobación.

En la propuesta, suscrita por la portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, y el portavoz adjunto del PP, Antonio Peral, se solicitan al Gobierno medidas, ayudas e incentivos a emprendedores y autónomos, dado que forman, recoge el texto, uno de los principales motores dinamizadores de la economía española y producen un valor añadido a la generación de empleo. El bipartito recuerda que el Ejecutivo incrementó en noviembre las cotizaciones sociales, de acuerdo con el Real Decreto-ley, de 28 de diciembre de 2018, que contemplaba un incremento de los tipos de cotización a partir del 1 de enero de 2020 pero no se había aplicado por la actual pandemia que estamos viviendo.

A pesar de dicha situación, se explica en la propuesta, en este mismo mes de enero de 2021 volverán a subir entre 3 y 12 euros, lo que supone un nuevo golpe a su facturación. Por lo tanto, la cuota mínima de autónomos volverá a aumentar pasando de los 286,3 euros de noviembre de 2020 a los 289 euros. Asimismo, la cuota máxima pasará de los 1.221,03 a 1.233,2 euros. La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) cifra las pérdidas totales de los emprendedores en 60.000 millones de euros entre los que se destaca el sector de los eventos, ocio y el comercio.

PP y Ciudadanos opinan que lejos “en estos momentos tan difíciles se deben poner en funcionamiento tantas medidas como sean necesarias que paralicen de inmediato la asfixia en la que se encuentran nuestros autónomos dado que las previsiones existentes no son muy optimistas: un 67% de los autónomos encuestados por ATA no podría soportar un segundo confinamiento total y se verían abocados al cierre definitivo de sus negocios”. El equipo de gobierno considera que no es la mejor forma de empezar el año “con más presión tributaria y con una nueva subida de cuotas para los autónomos en 2021”, por lo que piden se suspenda el decreto y se habiliten en su lugar nuevas medidas de apoyo a emprendedores y autónomos.