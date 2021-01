¿Cómo está la situación en el Hospital General de Alicante?

Fatal. Estamos muy llenos y sin visos de vaciarnos, que ese es el problema. No le veo fin a esto. Ahora mismo lo que me preocupa es si voy a tener camas para ingresar a todos los enfermos o no. Hay que bajar la incidencia de la enfermedad y para eso hacen falta medidas de salud pública, medidas poblacionales.

¿A qué atribuye el incremento de casos en la provincia? ¿Puede ser la cepa británica?

Como no buscamos la cepa no lo sabemos. Lo que sé es que han pasado dos cosas. Por un lado el efecto Navidad pero también que hay tal cantidad de enfermos en la población, muchos asintomáticos, que la transmisión comunitaria es completa y está constantemente alimentándose la infección. Las medidas no pasan solo por no dotar las UCI y montar hospitales de campaña sino por restringir el contagio. Ahora se hacen más PCR pero hay tantas pendientes que se empiezan a saturar. Están planteándose modificar el protocolo y disminuir la frecuencia con que se hacen las PCR en los seguimientos porque no dan abasto.

¿Cómo se podría frenar la escalada de contagios?

Aquí se probó una cosa que fue el confinamiento y fue efectivo. Se paró el número de enfermos. En esta UCI empezamos a recibir pacientes en marzo; y en abril dejamos de ingresarlos y nos duró hasta julio. Hubo una diferencia notable resultado del confinamiento de marzo. Ahora estamos mucho peor que entonces. En la primera ola el hospital siguió operando, los quirófanos no se ocuparon, ni siquiera los infantiles, ni se habilitaron nuevas áreas como hospital polivalente, como ahora. Hay muchos más enfermos y no quieren poner una medida que fue efectiva. Hacen ensayos con el cierre de la hostelería o el toque de queda a ver si baja la tasa cuando hay una medida que se demostró efectiva que es confinar.

¿Las otras no funcionan?

Igual son efectivas, pero van a tardar más tiempo y estamos saturados ya, con el hospital a tope, y más de 30 enfermos en el hospital de campaña, que en la primera ola no estaba ni hecho. La situación es tremenda. Hay que descargar la presión de Urgencias, en los servicios de Cuidados Intensivos y en Primaria. Si, por ejemplo, hay 300 pacientes covid en el hospital y un 10% necesitarán UCI, ¿dónde voy a meter a 30 enfermos más? Es la situación que estamos viviendo. Han pedido a los directores de los hospitales que vieran cuántas camas de críticos podrían aumentar. En el Hospital de Alicante hay 31. Cogiendo quirófanos y las zonas que el gerente estime oportuno podemos pasar a 60. El resultado de esta ingeniería es que en la Comunidad Valenciana se puede llegar a tener 1.200 camas UCI, es el máximo ampliable posible.

¿Por qué cree que no quieren confinarnos?

Por criterios de los sectores productivos o de otra índole. Mientras tanto no le vemos salida al túnel, estamos fatal y en las próximas semanas vamos a empeorar. En marzo hubo una oleada más pequeña, nos confinamos y dejamos de recibir nuevos pacientes. Ahora no vamos a parar de recibir, tenemos (solo en el General) más de 300 enfermos por covid más lo que hay fuera. Confinamiento ya porque se demostró que fue lo eficaz. ¿Por qué no se utiliza esta opción? Ya se llega tarde.

¿Qué diría a los negacionistas de la enfermedad?

Que vengan al hospital y vean lo que estamos haciendo, que es luchar como en una guerra. Que vengan a ver la realidad. Esto es una enfermedad que está en el aire, que piensen en cuánta gente conocían infectada en la primera ola, y que piensen en cuánta conocen ahora. Y que le den la vuelta a todo lo que dicen los políticos.

¿Qué efectos colaterales tiene lo que está ocurriendo?

Salvo Urgencias y algo de Oncología se ha dejado de operar. Si tardas 3 semanas en operarte de cáncer de mama la enfermedad se agrava, lo que significa más mortalidad. Hay efectos colaterales, patologías que se dejan de atender. Es un momento muy complicado, estamos muy desanimados. Hay que atender las nuevas zonas con camas de pacientes covid pero no hay personal de UCI y hay que sacarlo para allá. Se han habilitado los quirófanos, salas donde normalmente hay una camilla con un enfermo, para dos, hombre o mujer, da igual, conectados a dos respiradores, y tiene que haber una o dos enfermeras sentadas 24 horas ante cada quirófano. Hay gente que dice que está bajando la incidencia. En la UCI no va a bajar, al contrario, va a empeorar en los próximos días, porque la ola viene detrás de la general. La situación es de sobrecarga y cuando pones a personal que no es experto a veces ocurren cosas que no deberían ocurrir, como que se retrase la medicación, se ponga mal o que tardemos más en identificar un problema.

¿Cómo están los sanitarios?

Hay muchas bajas de personal hospitalario y falta de plantilla. Mi unidad esta dimensionada para atender entre 19 y 29 enfermos como máximo, y tenemos más de 30. Es todo el hospital. Tengo una parte polivalente con enfermos también de UCI a 250 metros. Caminando rápido tardo 2 minutos y 20 segundos en llegar a la zona. Imagínate si se para un enfermo, se extuba o se desconecta. Hay personal de Enfermería pero mientras tanto son 2 minutos y 20 segundos que está esperando. Eso es mucho tiempo. Independientemente del agotamiento que supone atender una zona geográfica tan amplia.

¿Hay bastantes respiradores?

El tema de los respiradores ha mejorado pero los recursos se acaban. Si siguen entrando cada vez más enfermos se irán agotando. Los recursos son finitos y no hay personal experto para atender críticos. Estamos infectándonos y nos sentimos acongojados por el marrón que dejamos a los compañeros.

¿Está bajando la edad de los fallecidos?

La edad media está en 63 años. Ayer (el domingo) falleció en mi guardia una mujer de 53 años. En la primera ola había menos fallecimientos en el grupo joven.