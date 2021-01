Nueva protesta de la hostelería en la ciudad de Alicante. Esta vez, el punto de encuentro ha sido frente a la Casa de las Brujas, la sede de la Generalitat Valenciana en la provincia, para mostrar su rechazo a las últimas restricciones del Consell, que supusieron el cierre total de la hostelería al menos durante catorce días. Los hosteleros, tras reunirse con la delegada del Consell en Alicante, Antonia Moreno, se han desplazado hasta la plaza de la Montañeta, para trasladar la protesta frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno en Alicante.

En las concentraciones, los hosteleros, organizados al margen de las tres principales asociaciones del sector en Alicante, han mostrado su rechazo al cierre total del sector, reclamando que las autoridades " no señalen" a la hostelería, además de solicitar ayudas directas y no a través de créditos subvencionados.

A la protesta han acudido más de 300 personas, convocadas a través de una plataforma originada en una conocida red social. El portavoz, José Antonio Reyes, ha subrayado que el sector se siente "indefenso" y que la pandemia, junto a las restricciones, están dejando en la "ruina" al sector. "No somos los culpables de la pandemia, pero nos están cerrando y las ayudas que recibimos no son las esperadas. En otros países europeos, se ha reducido el IVA y se han promovido paquetes a favor del consumo", ha señalado al portavoz de la plataforma, que ha reunido en Alicante a hosteleros de diferentes puntos de la provincia. En su intervención, Reyes también ha criticado las severas medidas decretadas por la Generalitat Valenciana, incidiendo su crítica en los socios de Puig, en alusión a Compromís y Podem, que han sido las dos formaciones más proclives al cierre total de la hostelería.

Respecto a las ayudas anunciadas, desde la plataforma de hosteleros se pide que sea directas, y no a través de créditos del IVF, y que las bases no excluyan a negocios: "Muchos no han podido optar a las ayudas dadas hasta ahora", ha reseñado. Entre las peticiones, los hosteleros reclaman además que les permitan abrir sus locales hasta la hora del toque de queda (ahora fijado en las 22 horas) y que se amplíe el aforo, tanto los exteriores (terrazas, hasta el 100%) y los interiores (hasta el 75%). La plataforma lamenta que muchos negocios ya no podrán abrir cuando se levante el decreto de cierre de toda la hostelería, que a priori está en vigor hasta principios de febrero.

El portavoz, junto a otros representantes de una plataforma que según los promotores cuenta con más de 1.500 seguidores, ha intervenido tras una pancarta que rezaba: "De la hostelería comemos todos. Tú también". Durante la protesta se han producido gritos como "Nos están arruinando" y "Basta ya".