La confederación autonómica de padres Covapa, que integra la Fapa provincial Gabriel Miró, reclama de forma contundente al president Puig y al conseller Marzà el cierre inmediato de los centros educativos.

Sostienen en un comunicado que "la Comunidad Educativa está abandonada por los dirigentes de la Comunidad " y que "la salud de nuestros hijos y la de toda la comunidad educativa, está por encima de todos los caprichos de los que nos gobiernan".

Exigen "el cierre inmediato de los centros educativos" porque opina que se está "poniendo en riesgo a toda la comunidad educativa".

Culpan a los dirigentes de "no poner los medios adecuados para la prevención del covid, han delegado funciones en los Ayuntamientos y la comunidad educativa, y no han escuchado a ningún sector para llevar a cabo otras alternativas".

Esta conferedación y tres de los cinco sindicatos docentes han reclamado en el seno del Foro Educativo el cierre de los centros al menos durante 15 días.

"Han creado un Foro para informar de lo que interesa a Conselleria y que los demás acatemos y nos callemos, como así mismo reza en un escrito firmado por Soler, Secretario Autonómico y dirigido a la comunidad educativa", lamentan.

Subrayan además que "la Mesa de Padres/Madres, así como el Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana (CECV), no se convocan para que no figure un acta de lo que se dice en esas reuniones", y se pregunta si este proceder es democrático.

Por todo ello insisten en el "cierre inmediato de los centros educativos y que durante las dos semanas se desinfecten todos los centros, se vacune a la comunidad educativa, que se dote de todos los medios de prevención necesarios y a su misma vez contraten a la figura más necesaria, enfermeros escolares, ahora más que nunca es imprescindible en los centros".

A su vez cuestionan que no se decrete el cierre de los centros "quizás porque no ha preparado el sistema online. Es lo que la mayoría de APA, AMPA, federaciones y confederaciones pensamos", abundan, y se ofrecen a "buscar fórmulas entre todos para llevar a cabo el día a día".

Al respecto proponen ",coger ahora los días correspondientes a las vacaciones de Semana Santa, puesto que se están suspendiendo todos los actos, y en esas fechas ir a las aulas a recuperar los días perdidos".

Tribunales

insisten en que los centros educativos "cada día están más vacíos tanto de alumnos como de docentes. En muchos casos no hay profesorado suficiente para llevar el día a día, burbujas que no existieron nunca, -puesto que en el transporte escolar y al salir del aula están con otros alumnos-, pero que cuando hay un positivo ustedes culpan a las reuniones sociales y defienden que los centros son seguros; esa seguridad que los demás no creemos que sea cierta".

Añaden en su crítica que "se está discriminando a los alumnos de Secundaria sin clases presenciales ni sistema online, y a su vez a los alumnos confinados o que sus familias por miedo no los llevan a las aulas, y ustedes los han abandonado a su suerte".

Covapa reclama de "la Conselleria de Sanidad y la Conselleria de Educación, que tomen y asuman su responsabilidad y den orden del cierre de los centros en la mayor brevedad posible" y advierten de que si no es así, , de lo "las familias tenderemos que tomar otras decisiones y buscar amparo en los tribunales".