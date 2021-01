La Comunidad Valenciana sigue imparable en el aumento de contagios. Tanto, que se sitúa ya en el primer puesto nacional de incidencia del covid con 1.423,39 casos por 100.000 habitantes diagnosticados en los últimos 14 días. Solo un día antes estaba por detrás de Extremadura (1.381), Murcia (1371) y Castilla y León (1351) con 1.339 casos. Ese primer puesto también la aleja mucho de la media nacional que, según el Ministerio de Sanidad, está en 893,91 casos por 100.000 habitantes.

Y es que la Comunidad Valenciana está inmersa de lleno en la tercera ola del coronavirus con cifras récord cada día que pasa. Ayer, en la actualización diaria de datos que hace la Conselleria de Sanidad, se comunicaron otros 9.579 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos. En total, desde marzo, se han dado 273.971 positivos. De ellos, 766 en Castellón (27.756 en total) y 4.967 en la provincia de Valencia (149.272 en total). Y en Alicante, la jornada de ayer sumó 41 fallecidos y 3.858 nuevos casos más en solo 24 horas.

Tras un lunes demasiado negro en el que se sumaron 57 fallecidos y más de 4.500 personas que dieron positivo, la jornada de ayer sufrió un ligero descenso, pero con cifras muy elevadas que superaron de largo los 3.000 casos activos en la provincia. Así, Alicante sigue acumulando estos días las cifras más altas de positivos desde que comenzó la pandemia.

La cifra de fallecidos también sigue subiendo por encima de las 90 defunciones diarias. Así, en solo un día, se han sumado 93 fallecimientos por coronavirus en la Comunidad, según lo comunicado por el departamento autonómico, por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es ya de 4.320 personas: 517 en la provincia de Castellón, 1.541 en la de Alicante y 2.262 en la de Valencia. En la provincia alicantina, eso supone que del lunes al martes se registraron 41 fallecidos más.

Y con todos esos datos que reflejan como el número de contagios no desciende lo suficiente, Sanidad comunicó ayer 6.731 altas a pacientes en un día, 211.043 personas en la Comunidad Valenciana desde que comenzó la pandemia, 72.253 en Alicante. Además, en estos momentos hay 70.120 casos activos, lo que supone un 24,56% del total de positivos.

Más brotes

Con el aumento de contagios, también el de los brotes, es decir, casos de focos de contagio que disparan el número de positivos y que se engloban con origen en el ámbito educativo, el social o el laboral. En Alicante, ayer se comunicaron 20 más (con 137 casos relacionados) de los 70 que se dieron en la Comunidad Valenciana. De ellos, dos en Xixona dentro del ámbito educativo con 11 y 15 personas relacionadas. También, con el mismo origen educativo, nuevos brotes en Alicante capital (8 personas), San Isidro (3), Orihuela (3), Beniarbeig (3) y El Campello (4). Además, de origen laboral, se registró un brote en Benidorm con 14 personas relacionadas.

Y en el ámbito social, es decir, por reuniones de familiares y amigos, hubo focos de contagio en Aspe (5 personas) y en La Marina Alta, 10 más con 66 casos relacionados: tres más Dénia (con 6,6 y 5 personas), dos en Pego (10 y 5 casos), Xàbia (10), Calp (5), dos en Teulada (8 y 6 personas) y uno en El Verger (5).

«Todavía faltan unos días para alcanzar el pico de la tercera ola»

García Cremades mantiene que el crecimiento se ha ralentizado ya que la curva se acerca a su máximo

El matemático Santiago García Cremades, profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), mantiene que la curva de nuevos contagios de la provincia sigue aproximándose a su pico, al que llegará presumiblemente después que el global de la Comunidad Valenciana. «La curva de nuevos casos sigue subiendo, pero a un ritmo no tan veloz porque sé esta aproximando a su máximo y, por tanto, se ralentiza el crecimiento. Hemos dejado de circular en quinta para ir en segunda marcha. Eso sí, todavía faltan unos días para alcanzar ese pico de la tercera ola», mantiene el profesor, quien discrepa con Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que sostuvo este lunes que, a nivel nacional, se está «empezando a descender y, a falta confirmación de los datos, parece que el pico de la tercera ola se situaría en el anterior fin de semana [en alusión al 16 y 17 de enero]». Cremades, sin embargo, mantiene que tanto la incidencia acumulada (nuevos casos en 14 días por cada 100.000 habitantes) en España, como en la Comunidad Valenciana y en la provincia siguen al alza, sin llegar todavía al esperado máximo. «En España también se siguen dando cifras récord. No estoy de acuerdo con que el pico de la tercera ola se alcanzase hace diez días. Creo que es imprudente hablar así con datos tan puntuales. Por ahora, en todos los ámbitos, solo podemos decir que la curva no esta veloz, pero seguimos subiendo», sentenció el matemático Cremades, premio Importante 2020.