Un juzgado de Alicante ha obligado a vacunar contra el covid a dos ancianos ingresados en residencias geriátricas pese a la oposición de sus familiares, según ha confirmado este diario en fuentes judiciales. La magistrada titular del juzgado de Primera Instancia número diez de Alicante, Sandra Peinado, había recibido simultáneamente hasta tres peticiones de la sección de incapacidades de la Fiscalía alicantina para que personas internadas en distintos geriátricos del área de Alicante fueran vacunadas al negarse a que recibieran la vacuna sus tutores legales. En uno de los tres casos, no fue necesaria la intervención del juzgado, ya que al ponerse en marcha el procedimiento el familiar acabó autorizando la vacunación. Otro juez había recibido una cuarta petición que estaba pendiente de resolución.

Los procesos se pusieron en marcha con motivo de la inminente llegada de los equipos de vacunación a las residencias afectadas. Desde los propios centros se había un sondeo para determinar si alguno de los tutores responsables de las personas que estaban internadas daban el visto bueno a la vacuna. Ante la negativa en algunos casos se pusieron en marcha los procedimientos para un juzgado determinara si el interno debía o no recibir la vacuna, Aunque el recibir la inyección es una decisión voluntaria, se trata de personas que están incapacitadas legalmente y por tanto es un juzgado el que debe tomar la decisión.

Fuentes de la Fiscalía, han indicado que en tres días se ha habilitado un procedimiento mediante el cual estos internos han sido examinados por un forense para poder decidir si éste tenía capacidad de decisión o si padecía alguna patología que supusiera algún riesgo en caso de recibir la vacuna. También se ha dado opción a los familiares a que presentaran las alegaciones que estimaran oportunas. Unas alegaciones que básicamente han consistido en expresar sus recelos a los posibles efectos secundarios que pudieran tener estas vacunas. Incluso en uno de los casos se daba la situación de que el familiar planteaba que el anciano ya había pasado la enfermedad y por ese motivo no era necesaria la vacuna. Las fuentes judiciales consultadas por este diario indicaron que en los protocolos de vacunación también están incluidos quienes ya hayan pasado el virus, En los dos casos, la juez ha acabado fallando que prevalece la salud a la oposición de los familiares.

Desde la Fiscalía se explicó que cada vez que se plantee una negativa se va a examinar caso por caso y que no se pedirá la vacunación en el caso de que exista algún riesgo para el interno. "No se va a actuar siempre de la misma manera", incidieron. De todas maneras, no se prevé que se vayan a recibir muchas situaciones nuevas ya que prácticamente está concluyendo el proceso de vacunación en las residencias.

Distintos juzgados de España ya habían acordado la vacunación de personas ingresadas en residencias de la tercera edad y a cargo de algún familiar que se negaba a que recibieran la vacuna. Dado el alto número de estos centros en la provincia, desde la Fiscalía de Alicante se había articulado un protocolo para actuar cuando se presentara una de estas situaciones.