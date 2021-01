La situación, tanto en las residencias de la tercera edad como en la de los centros de menores de la provincia de Alicante, no evoluciona para bien, una situación que es pareja a lo que se registra en el conjunto de estos centros de la Comunidad Valenciana. Así por ejemplo, en la provincia ya hay 60 residencias con al menos un caso de covid, al igual que cinco centros de menores.

En concreto, a día de ayer, hay casos positivos contabilizados en 190 residencias de mayores (16 en la provincia de Castellón, 60 en la provincia de Alicante y 114 en la provincia de Valencia); 36 centros de diversidad funcional (6 en la provincia de Castellón, 9 en la provincia de Alicante y 21 en la provincia de Valencia); y 11 centros de menores (1 en la provincia de Castellón, 5 en la provincia de Alicante y 5 en la provincia de Valencia).

Así las cosas, hay 278 nuevos positivos entre los residentes, 57 entre los trabajadores, mientras que 30 personas han fallecido en las residencias. Actualmente, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 61 residencias en la Comunidad Valenciana: 5 en la provincia de Castellón, 24 en la provincia de Alicante y 32 en la provincia de Valencia, según los datos de Sanidad.

Precisamente, dos de las residencias de la provincia donde más problemas está habiendo, según denuncian familiares y trabajadores, son la residencia de la tercera edad de Altabix, y el asilo de San José, ambos en Elche.

En ambos centros ha tenido que intervenir el Ejército en este mes de enero para desinfectar las instalaciones, algo que prácticamente no ha servido de nada porque no solo los brotes no se han detenido, sino que se han incrementado en los últimos días, según aseguran empleados y familiares de residentes.

A preguntas de este medio, la Asociación por los Derechos y el Bienestar de los Ancianos en Residencias (Adbar) indica que en el asilo de San José continúa el mutismo, pero que se sabe que más de la mitad de la plantilla está contagiada y «muchísimos usuarios, más de la mitad». Otras fuentes han indicado que hay cerca de 60 residentes infectados, así como siete monjas.

Mientras, en la residencia de Altabix hay 70 usuarios positivos, así como 43 trabajadores y también hay varios hospitalizados.

«Estamos preocupados. Es verdad que Sanidad ha enviado un refuerzo. Hay una médica, que estamos muy agradecidos por haber querido venir a la residencia y está toda la mañana y también el fin de semana. El gran enemigo que tenemos es las bajas de trabajadores que sufrimos. Carecemos de psicóloga, faltan manos y además no se sabe cuándo debe empezar la vacunación», señalan desde Adbar, entidad que valora el trabajo que está haciendo la Administración autonómica en el centro de Altabix.