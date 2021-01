El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha emitido hoy un nuevo bando, el segundo desde que se declaró la pandemia, en el que insta a los ciudadanos a seguir plantando cara al virus con responsabilidad. El edil señala textualmente que “no hay camas de hospital ni personal sanitario que pueda contener por sí solo esta pandemia si cada uno de nosotros no ayudamos a combatirla”. En el bando apunta que “la ciudad de Alicante ha estado combatiendo de forma incansable y modélica” al coronavirus y recuerda que en el casi un año que llevamos luchando contra esta enfermedad “hemos vivido situaciones muy extremas como el confinamiento, la pérdida de familiares y amigos, el cierre de comercios y negocios, la pérdida de miles de empleos”, a la vez que añade que gracias al “apoyo de las instituciones sumado a la solidaridad y el empeño de muchos alicantinos” se ha podido contribuir a atender las necesidades básicas de familias y hogares.

Barcala señala en su bando que la tercera ola de contagios provocada por la pandemia “vuelve a poner en riesgo a nuestra salud y a nuestra economía” y es por ello que emplaza a los vecinos de Alicante a no “desfallecer en nuestro empeño” de combatir el covid 19 “después de todo el sacrificio de los meses anteriores”. Para el alcalde de Alicante “ni fue entonces un esfuerzo baldío, ni lo es ahora seguir luchando” e invita a los vecinos a no bajar la guardia, recordando “cuántas vidas se han salvado por luchar juntos contra la pandemia”, “cuántas vidas hemos salvado cada vez que de forma responsable hemos hecho uso de las mascarillas, hemos respetado la distancia social, hemos evitado aglomeraciones y hemos cumplido con nuestros deberes ciudadanos”. En el mismo sentido, el primer edil se pregunta sobre “qué habría sido de todos nosotros de no haber actuado con responsabilidad en aquellos momentos”, “qué sería de todos nosotros si nos rindiéramos ahora, si no perseverásemos en la lucha, y si decidiéramos tirar la toalla y rendirnos ante la pandemia”, para concluir “eso no va con nuestro carácter ni con nuestra forma de afrontar la vida”.

Llamamiento a combatir la pandemia con responsabilidad

Por estos motivos, el alcalde hace un “llamamiento a continuar combatiendo la pandemia con la responsabilidad que siempre hemos demostrado. Una llamada a los jóvenes, a los mayores, a los adultos y a los niños, a todos los ciudadanos, en definitiva, para ser conscientes de que cada vez que nos protegemos también protegemos a los demás, empezando por nuestros seres queridos”.

El primer edil de Alicante hace hincapié en su bando en la necesidad de extremar en estos momentos todas las medidas de protección y recuerda que “todavía resulta imprescindible el uso de la mascarilla, mantener la distancia de seguridad interpersonal, evitar el contacto con personas fuera de nuestro ámbito de convivencia, limitar la movilidad y buscar el refugio seguro de nuestras casas. Estas normas básica -recuerda- deben formar parte de nuestro día, por mucho que en estos momentos condicionen nuestras vidas”.

El alcalde también emplaza a todos los ciudadanos a “cortarle las alas al virus”, a “cerrarle las puertas”, a “evitar darle oportunidades de contagio” y considera que esta tarea debe ser una tarea de todos. Porque, incide en que “no hay camas de hospital ni personal sanitario que pueda contener por sí solo esta pandemia si cada uno de nosotros no ayudamos a combatirla. Porque cada vez que usamos una mascarilla o decimos no a una reunión en casa de amigos, o evitamos movernos innecesariamente fuera de nuestro domicilio o centro de trabajo, estamos protegiendo a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos. A todos. Estamos regalándonos la oportunidad de continuar con una vida plena y de recobrar un futuro mejor. Estamos ayudando a los sanitarios que están en primera línea”.

Por último, Barcala recuerda que “esta batalla no es de unos pocos, es de todos, y solo si todos ponemos lo mejor de nosotros mismos, solo si todos hacemos lo que a cada uno le toca hacer, solo así, todos juntos lo conseguiremos. El esfuerzo merece la pena. Confío en vosotros. Demostremos de qué pasta estamos hechos los alicantinos. Cumplamos cada uno con lo que le toca y venzamos de una vez a esta pandemia”, concluye el bando.