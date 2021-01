La Conselleria de Justicia ha encargado a Cruz Roja que encuentre una «solución habitacional» para los inmigrantes llegados en pateras a las costas de la provincia que precisen guardar cuarentena por haber estado en contacto con algún positivo en covid.

Hasta ahora, los «pateristas» que tenían que ser confinados lo han venido haciendo en el hospital de campaña montado por la Generalitat junto al Hospital General de Alicante. Una instalación que no estaba pensada para ese cometido pero a la que se recurrió para dar respuesta al problema que se plateaba cuando entre los ocupantes de una patera se detectaba algún positivo en covid.

Mientras a los enfermos se les ingresaba en un centro hospitalario, hubo que buscar una solución para aquellos que habían compartido viaje con ellos y a los que no se les podía dejar sin un lugar donde permanecer aislados hasta constatar que no habían contraído la enfermedad. Y esa solución fue el hospital de campaña que ahora se precisa para acoger a enfermos de covid, lo que no fue necesario durante la primera ola. Con una capacidad para 240 camas, en estos momentos están ocupadas 27.

Desde agosto hasta ahora han pasado por esa enorme carpa alrededor de un centenar de inmigrantes y, aunque en estos momentos no hay ninguno en estas circunstancias, Justicia quiere tener previsto un alojamiento ante la probabilidad de que con el buen tiempo se reactive el tráfico de pateras.

Fuentes de Cruz Roja explicaron que «en el marco del servicio que mantiene con la Generalitat para prestar apoyo a las personas que, llegadas en pateras a nuestras costas, deben guardar cuarentena sanitaria, se nos ha trasladado la necesidad de buscar otros emplazamientos diferentes al hospital de campaña ya que actualmente no se cuenta con la ubicación definitiva para prestar la labor humanitaria a estas personas».

En un principio se barajó uno de los hoteles situados en el entorno de la Euipo, instalación que se acabó descartando por los problemas que presentaba para mantener la vigilancia, que viene ejerciendo el Cuerpo Nacional de Policía. Y a continuación se contactó con la Asociación Provincial de Hoteles desde donde aseguraron ayer que ninguno de sus asociados había manifestado interés por ofrecer este servicio. «Una gran parte de los hoteles se mantiene cerrado por la pandemia y al resto no le interesa porque no compensa ya que ni se sabe cuántas habitaciones se necesitan». Una portavoz de este colectivo precisó que se ha preguntando hasta a apartamentos que tienen asociados y a pensiones, pero que hasta el momento no se ha encontrado respuesta.