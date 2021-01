La Policía Local de Alicante impuso en la tarde de ayer 81 denuncias por incumplir el estado de alarma en el dispositivo policial desplegado para controlar y vigilar el uso de las mascarillas, el toque de queda, los grupos de personas y hacer cumplir las medidas de seguridad contra el covid. Los agentes sancionaron a 52 personas por no llevar mascarillas en la vía pública, disolvieron dos botellones y una fiesta en vivienda para hacer frente a la pandemia en Alicante.

Los agentes de la Policía de Barrio y el Goir denunciaron a más de medio centenar de personas que no llevaban mascarillas en los barrios de la zona Norte, Carolina Bajas, Benalúa, Rabasa, Campoamor, la playa de San Juan y en el centro de Alicante. El concejal de Seguridad, José Ramón González, está preocupado por los datos de incumplimientos de la pasada tarde e insiste en que “esta guerra la tenemos que ganar protegiéndonos, no podemos ir sin mascarillas siendo vectores de contagios. Son ya 167 sanciones desde el viernes a personas sin mascarillas. Si todos cumplimos las normas no nos enfermaremos, pero en el caso de no hacerlo pondremos en riesgo la salud de toda la población y seguirán muriendo personas que podrían estar vivas, luchemos por un futuro sin covid"

Entre las intervenciones realizadas por los agentes en la tarde se localizaron dos botellones levantando diez actas a personas por consumo de alcohol y no llevar mascarillas. También han comenzado a sancionar a los grupos de más de dos personas no convivientes que estaban en las plazas y vía pública, con un total de 17 actas de denuncias, de las cuales 10 se impusieron en la playa de El Postiguet, así como dos por consumo de sustancias estupefacientes.

El concejal ha señalado que la juventud "está siendo irresponsable en un porcentaje bajo pero se están celebrando botellones y se juntan sin mascarillas en grupos". Por ello pide una vez más “responsabilidad, lealtad, conciencia e implicación evitando que en estos momentos tan complicados que más familias y círculos de colegios y de la vida social sufran nuevos brotes”.

Descenso drástico de la movilidad

Por el contrario a lo que está sucediendo durante la tarde, cuando la Policía Local está detectando incumplimientos y desobediencia de las normas anticovid, en la noche se ha producido desde el cierre de los locales, un drástico descenso de la movilidad.

En el dispositivo nocturno de vigilancia anoche no se interpuso ninguna sanción de incumplimiento del toque de queda, y se intervino en una fiesta privada. Los agentes acudieron a las 00.10 horas a una vivienda, donde la música y las voces se escuchaban desde la calle, que se ha saldado con denuncias.

El servicio policial nocturno retiró un vehículo con matrícula extranjera en calle Ceres, por deficiencias en la documentación, y se atendieron dos accidentes de tráfico con resultado de daños materiales, uno de ellos en la avenida de Elche, sobre las 23.00 horas, con un vehículo implicado, que por causas que se investiga la unidad de Atestados, perdió el control e impactó contra el muro que separa la avenida de las vías del tren.