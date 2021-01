Incongruencias de la norma. Una administración de fincas ha decidido mantener cerradas, tras consultar con varios juristas, las canchas deportivas de las urbanizaciones que gestiona para impedir contagios. La duda surgió después de que Sanidad respondiera a un vecino de la Playa de San Juan, que hizo la consulta, que las pistas de tenis no están declaradas instalación deportiva, actualmente clausuradas por el propio Consell.

El cierre de las pistas de paddle, tenis, basket, fútbol y otros deportes en las urbanizaciones para frenar los contagios de coronavirus ha sentado mal a los vecinos que se han visto privados de estas actividades. Uno de ellos, residente en la playa de San Juan, en desacuerdo con su precinto en cumplimiento del último decreto de la Generalitat que contempla el cierre de las instalaciones y de los centros deportivos, abiertos o cerrados, dirigió una pregunta al respecto al propio Consell, y la respuesta desconcertó a los administradores de fincas, que, tras la última resolución por el auge del virus, han colocado carteles en las zonas deportivas comunes de toda la provincia informando de la prohibición de uso. «En relación a su consulta le informamos que una pista de tenis de una urbanización no está declarada como instalación deportiva», reza la contestación. Lo que presupone que su uso estaría permitido.

La respuesta al particular fue remitida desde infocoronavirus.san»gva.es, correo electrónico de la Conselleria de Sanidad, aunque inmediatamente se aclara en un párrafo anexo que la información es de carácter ilustrativo, «por lo que no originará derechos ni expectativas ni tiene valor jurídico».

Al conocer la respuesta de Sanidad, la administración de fincas a la que pertenece la urbanización del vecino que quería jugar al tenis consultó su contenido y cómo actuar con un magistrado, dos abogados y el propio Colegio Oficial de Administradores de Fincas. «Todos se leyeron la norma a ver si cabía interpretación pero está clarísima. Así que seguimos manteniendo nuestro criterio y las pistas siguen cerradas», explicó el perplejo administrador. Medida que fue explicada al vecino, que «ha entendido la situación». Éste les habría comentado por teléfono que Sanidad considera instalación deportiva los clubes de campo, gimnasios, campos de golf o de fútbol.

La resolución del 19 de enero de 2021 de la Conselleria de Sanidad, con nuevas restricciones actualmente vigentes, señala en el punto 3, referido a las medidas en deportes, actividad física e instalaciones deportivas, que se podrá practicar actividad física y deportiva, «al aire libre y fuera de instalaciones deportivas», sin contacto físico y en las modalidades individuales y aquellas que se practican por parejas solo en caso de convivientes. En otro punto indica que «se procede al cierre de las instalaciones y de los centros deportivos, abiertos o cerrados, con la excepción de aquellos necesarios para el desarrollo de competiciones internacionales o estatales de deporte profesional y los respectivos entrenamientos, y los necesarios para el desarrollo de competiciones oficiales federadas de ámbito internacional o estatal y de carácter no profesional y los respectivos entrenamientos. (...) No se podrá realizar actividad física en instalaciones o centros deportivos abiertos o cerrados, incluyendo clubes, gimnasios, centros de entrenamiento, complejos deportivos, pabellones, boleras, pistas para carreras, centros de pilates, yoga y similares».

Una vez que el Consell promulgó estas nuevas medidas, el colectivo de profesionales recibió una circular del Colegio Autonómico de Administradores de Fincas con las nuevas restricciones para las pistas deportivas, desde tenis, a fútbol o paddle, entendiendo que debían clausurarse. El día 20 de enero avisaron a todos los portavoces y presidentes de las comunidades de las fincas que tienen estas zonas comunes, y se procedió a precintar las citadas instalaciones y a colocar los carteles de cerrado.

Los administradores de fincas señalan que cerraron las canchas amparándose en la norma, la misma que no dice nada de juegos infantiles, motivo por los que los han dejado abiertos. «Nos sorprende que teniendo los peores datos de España en contagios la Conselleria de Sanidad diga eso, que significaría abrir todas las pistas deportivas de las urbanizaciones, aparte de ocasionar mal rollo entre los vecinos».

«Es evidente que una pista es una instalación deportiva. Rechazamos una contestación de este tipo en una situación sanitaria tan grave. Dejamos las pistas cerradas porque lo contrario sería una irresponsabilidad ya que entendemos que existe una posibilidad de contacto. Los juristas nos dijeron que no es lo que dice el decreto y que, si no es así, que lo modifiquen. Lo dejan a la interpretación y si pasa algo, la Conselleria dirá Diego donde dije digo». Estos profesionales aseguran que los legisladores han olvidado desde que empezó la pandemia que el 80% de la población vive en comunidades de propietarios, y que en el confinamiento no se aclaró si éste acababa en la puerta de casa o en la de la comunidad. Consultada la Conselleria de Sanidad, señalaron sobre la respuesta únicamente que no se puede jugar en las pistas con personas de fuera del núcleo familiar.

Muchas personas aprovechan las excepciones introducidas por el Consell, que sí autoriza la práctica de competiciones oficiales, para federarse. La pandemia ha disparado los deportes al aire libre para huir de las aglomeraciones y de los espacios cerrados, como los gimnasios. La pesca recreativa ha cuadruplicado las licencias, mientras los ciclistas se asocian a más clubes para poder hacer salidas en grupo por carretera o a la montaña más días a la semana. y los nadadores apuestan por el mar abierto. Con el confinamiento hubo más personas que se federaron para poder nadar sin restricciones.