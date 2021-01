Con los hospitales públicos copados por pacientes de coronavirus, la Conselleria de Sanidad se está apoyando en las clínicas privadas para poder dar salida a aquellos casos que no se pueden demorar.

En esta tercera ola, en la provincia han sido derivados ya a centros privados un total de 235 enfermos de siete hospitales públicos: el General de Alicante, el General de Elche, Alcoy, Marina Baixa, Sant Joan y Vega Baja, según datos aportados por la Conselleria de Sanidad. En la Comunidad Valenciana, el total de derivaciones en lo que llevamos de tercera ola es de 601. En la inmensa mayoría de casos se trata de urgencias que no pueden esperar, como es el caso de fracturas óseas, hemorragias o apendicitis. También se está derivando a pacientes oncológicos cuyas intervenciones no se pueden demorar y que no pueden ser intervenidos en los hospitales públicos, ya que en estos momentos tienen casi todos sus quirófanos dedicados a los enfermos críticos por la saturación que hay en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Sanidad ya ha empezado a derivar a los centros privados también algún enfermo de covid por falta de espacio en los hospitales públicos, especialmente en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Como ocurrió en la primera ola, posteriormente la Conselleria de Sanidad pagará a estas clínicas privadas por haber atendido a estos enfermos. El coste de cada procedimiento varía en función de los días de hospitalización, la medicación recibida, las pruebas que se han hecho o si el enfermo ha tenido que ser ingresado en la UCI. La Ley de Tasas es la que regula estas cuantías. En el caso de los enfermos de coronavirus, y según el desembolso que Sanidad hizo en la primera ola, el coste puede ir desde los 2.911 por atender una bronquitis generada por el coronavirus a 22.500 euros por tratar una neumonía grave.

El elevado número de enfermos que está derivando la pública en esta tercera ola está dejando también a las clínicas privadas al límite de su capacidad. «La peor situación se está dando en la UCI, donde estamos ya muy llenos y preparando planes de contingencia para ingresar enfermos en las zonas de Anestesiología», señalaba ayer el responsable de una clínica de la provincia de Alicante. En otro centro consultado ayer había medio centenar de enfermos covid en planta y ocho en la UCI, con capacidad para 12 enfermos.

Operaciones canceladas

Las clínicas privadas han tenido que suspender, por orden de la Conselleria de Sanidad, todas aquellas operaciones no urgentes para poder asumir a pacientes covid y todas las derivaciones que hacen los hospitales públicos. Todo, recuerdan desde uno de estos centros, «sin que Sanidad haya vacunado aún a los médicos y enfermeros de nuestros hospitales que están trabajando en primera línea de la pandemia». Está previsto que la semana próxima lleguen las primeras dosis para proteger a los sanitarios que trabajan en la privada.

Hasta el pasado mes de noviembre, la Conselleria de Sanidad había reconocido 7,2 millones de euros en facturas de varios hospitales privados de la Comunidad Valenciana por las urgencias no covid-19 que tuvieron que atender al no tener capacidad los hospitales públicos en marzo y abril por el colapso de la primera ola de la pandemia.